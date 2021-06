Régionales en PACA : Jean-Laurent Félizia retire sa liste, un duel RN-LR au second tour

Le chef de file de la liste d'union de la gauche et écologistes, arrivée en 3e position au premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 16,9% des voix, renonce ce lundi à se maintenir au second tour. Dimanche prochain, le scrutin opposera RN et LR, comme en 2015.

Jean-Laurent Felizia retire sa liste pour le second tour des élections régionales en PACA, selon plusieurs de ses colistiers. Il y aura donc un duel RN-LR le 27 juin comme en 2015 et aucun élu de gauche ou écologiste au conseil régional pour les six prochaines années. Le chef de file du Rassemblement écologique et social devrait prendre la parole dans l'après-midi.

Arrivé en troisième position avec 16,89% des suffrages au premier tour derrière la liste Rassemblement national de Thierry Mariani (36.38%) et la liste d'union de la droite de Renaud Muselier (31,91%), Jean-Laurent Félizia soutenait portant mordicus qu'il maintiendrait sa liste dimanche prochain, rejetant l'appel au rassemblement de Renaud Muselier et estimant que la gauche et les écologistes devaient figurer dans l'opposition à l'hémicycle régional. "J'assume ce choix de rester présent au second tour avec toute l'équipe qui m'entoure." déclarait-il ce lundi matin sur France Bleu.

Mais sa position devenait de plus en plus difficile à tenir. Dès dimanche soir, le patron du PS Olivier Faure avait appelé "solennellement au retrait de la liste", car "aucun risque ne peut être pris face à l'extrême droite". Les cadres d'Europe Écologie-Les Verts lui avaient emboîté le pas, son secrétaire national Julien Bayou menaçant directement l'élu écologiste d'exclusion du parti. Des personnalités régionales comme Benoît Payan, maire de Marseille, ou Michèle Rubirola, sa première adjointe, avaient suivi.

