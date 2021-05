Régionales en Paca : l'union de la gauche sera incomplète

Une première liste d'union à gauche sera présente aux élections régionales en Paca, emmenée par l'écologiste varois Jean-Laurent Félizia. Mais à y regarder de plus près, la gauche pourrait bien se présenter divisée.

Il y aura bien une union de la gauche pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais elle sera bien incomplète. Les principaux partis de gauche ont annoncé ce vendredi la création d'une liste commune aux régionales baptisée "Le rassemblement écologique et social" avec l'écologiste varois Jean-Laurent Félizia comme tête de liste. En revanche, il n'y figure pas les Insoumis ni plusieurs autres formations de gauche. "C'est un moment inédit, presque historique, de pouvoir rassembler les écologistes et la gauche", s'est pourtant félicité Jean-Laurent Félizia.

Une liste concurrente pourrait se monter face à cette union

Sur la liste d'union se trouveront des représentants du Parti socialiste (PS), du Parti communiste (PCF), d'Europe Ecologie les Verts (EELV) et du mouvement de Benoît Hamon, Génération's. En revanche, La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon n'en fait pas partie tout comme sept autres formations politiques signataires d'un appel concurrent à l'union de toutes les gauches baptisé "Il est temps", et dont le porte-parole est l'écologiste Olivier Dubuquoy, ancien chef de file d'EELV. Egalement absente, l'adjointe au maire de Marseille, Olivia Fortin, co-fondatrice du collectif citoyen "Mad Mars", fer de lance du Printemps Marseillais. Sa participation à cette liste d'union semblait pourtant sur de bons rails il y a encore quelques jours. L'élue marseillaise estime que "les conditions de l'union n'étaient vraiment pas réunies" après avoir dénoncé "des négociations d'appareil", des "exclusions" et des "décisions unilatérales".

De la même façon, Jean-Marc Governatori, originaire de Nice, proche des écologistes, mais critiqué par une partie de la gauche pour un positionnement jugé trop à droite, pourrait lui aussi décider de ne pas participer à cette union de la gauche. "J'ai une réunion ce soir avec Corinne Lepage et nous déciderons de la stratégie optimale pour notre région", a-t-il expliqué à l'AFP, en référence à l'ex-ministre de l'Environnement avec qui il préside le mouvement Cap Ecologie.

Il pourrait donc y avoir très prochainement une autre liste "d'union" à gauche en Paca. Pourtant, selon plusieurs sondages, aucune liste de gauche ne dépasserait la barre des 10% nécessaires pour se maintenir au second tour si elles partaient divisées. Les listes ont jusqu'au 17 mai pour être déposées en préfecture.