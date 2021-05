Régionales en PACA : La France Insoumise dénonce l'attitude d'Europe Ecologie les Verts qui lui tourne le dos

L'union de la gauche n'est pas complète pour les régionales en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la France Insoumise (parti de Jean-Luc Mélenchon) n'en fait pas partie, ce que regrette fortement la cheffe de file de la France Insoumise Marina Mesure: "L'accord qui a été construit par la gauche est un accord qui est voué à l'échec. C'est un attelage des appareils sans orientation politique claire. D'un côté vous avez Jean-Laurent Félizia (EELV) qui appelle à l'union qui fait une certain nombre de mains tendues à La République en Marche et qui explique qu'il attend une alliance technique au 2ème tour avec Les Républicains et qui nous dit clairement que nous ne somme pas les bienvenus dans le cadre de ce rassemblement".

Un rejet qui passe mal, Marina Mesure estime que la France Insoumise pourrait totalement trouver des accords avec l'ensemble des partis désormais unis et que les membres pourraient figurer sur cette liste. Aujourd'hui sans accord avec la gauche, sans union le parti risque d'avoir dû mal à construire une liste. Pour l'instant elle est en préparation mais pas encore complète. Marina Mesure espère encore une alliance possible "nous appelons les dirigeants d'EELV à revenir à la raison. Il reste 6 jours".

Nous aurions pu nous entendre avec EELV parce que nous sommes responsables. Dans d'autres régions de France il y a des accords. En PACA c'est une démarche très sectaire de leur part - Marina Mesure