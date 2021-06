Régionales en PACA : la liste d'union de la gauche de Jean-Laurent Felizia se maintiendra au second tour

La liste d'union de la gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), se maintiendra au second tour face aux listes du RN Thierry Mariani et du président LR sortant Renaud Muselier annonce ce dimanche son leader, Jean-Laurent Felizia.

"Nous avons eu un débat collectif et nous avons décidé, si les résultats définitifs confirment les tendances, de maintenir la voix de la gauche" dimanche, prochain, au second tour des élections régionales en PACA, a annoncé dans son fief du Lavandou (Var) Jean-Laurent Felizia, tête de liste du " Rassemblement écologique et social", la liste d'union de la gauche et des écologistes, créditée d'au moins 15% des voix au premier tour selon plusieurs estimations.

"Nous n'avons pas proposé aux électeurs de la gauche ni de l'écologie de voter pour leurs idées pour leur proposer ensuite de disparaître et de s'effacer pendant les six prochaines années, a insisté Jean-Laurent Felizia, rejetant l'appel au rassemblement de Renaud Muselier. En 2015, la liste de gauche conduite par Christophe Castaner, alors au Parti socialiste, s'était retirée pour faire barrage à l'extrême droite. La liste LR de Christian Estrosi l'avait emporté. Le maire LR Nice avait ensuite été remplacé à la tête de la Région par Renaud Muselier.

"Dans ce second tour nous aurons un adversaire, Renaud Muselier, mais surtout un ennemi, le Rassemblement national" a conclu la tête de liste de gauche et écologiste.

Les dents grincent chez les écologistes

"Pour ma part, je ne soutiens pas cette décision, il y a un risque en PACA" de victoire du RN, a déclaré l'eurodéputé Yannick Jadot tout en estimant que c'est aux leaders locaux de décider. "Ça ne me convient pas du tout du tout. C'est une question de dignité dans ces cas-là, de se retirer", a pour sa part déclaré le maire EELV de Grenoble Eric Piolle. "Nous avons toujours pris nos responsabilités vis-à-vis du Rassemblement national, nous ne souhaitons pas la victoire de Thierry Mariani et donc j'appelle Jean-Laurent Felizia à retirer sa candidature" a déclaré quant à elle la porte-parole d'EELV, Eva Sas.

De son côté, Jean-Laurent Felizia justifie son intention de se maintenir par le fait qu'avec les voix de Jean-Marc Governatori, chef de file de Cap Ecologie, tenant d'une écologie centriste, M. Muselier "devrait être en position de l'emporter sans avoir à chercher d'alliance artificielle".