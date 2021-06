Régionales en PACA : la liste "Zou" des amis d'Eric Zemmour veut vous "débarrasser du système"

Valérie Laupies ex élue RN, conduit la liste "ZOU" pour les régionales.

"Zou, la liste qui vous débarrasse du système" c'est le slogan de la liste conduite par Valérie Laupies aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une liste qui a pour but de "se faire remarquer". Une manière Valérie Laupies de "dénoncer les dysfonctionnements", notamment d'un "système sans conviction pour la France", même si elle est créditée aujourd'hui de 1% d'intentions de vote d'après le dernier sondage IPSOS, pour France Bleu et France 3.

"J'attends un découragement de nos concitoyens pour aller voter parce que on leur a fait tellement de promesses à propos de choses qui peuvent changer qu'ils n'y croient plus." - Valérie Laupies

L'ex-élue Rassemblement national ne se revendique "absolument pas d'extrême droite" aujourd'hui, elle assure qu'elle porte les idées d'une droite "souverainiste". Sa liste est tournée vers le polémiste Eric Zemmour désormais et elle défend les couleurs de la ligue du Sud avec Jacques Bompard.

"Eric Zemmour est aujourd'hui le seul espoir pour le véritable camp national parce que M. Mariani, qui est un transfuge des LR, n'a rien de national."

Avec cette liste, Valérie Laupies veut encourager Eric Zemmour à se présenter lors de la présidentielle de 2022, même si lui n'a pas encore dit s'il serait candidat et, plus étonnant encore, s'il ne soutient pas ces listes qui veulent porter ses idées. Eric Zemmour, condamné en septembre dernier pour injure et provocation à la haine, a récemment choqué quand il a qualifié les mineurs isolés "d’assassins, violeurs, voleurs".

"C'est une réalité que M. Zemmour a le courage de dénoncer, et aujourd'hui quand on le courage de dénoncer ce genre de choses, on a la justice contre nous. Nous avons tout le politiquement-correct contre nous. Je suis au contraire très fière de porter ces idées."