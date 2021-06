Pour le second tour des élections régionales prévu ce dimanche, deux listes s'affrontent : celle de Thierry Mariani arrivée en tête et soutenue par le Rassemblement national et celle de Renaud Muselier, le président LR sortant. France Bleu leur donne la parole pour vous aider à choisir.

Régionales en PACA : la parole à Thierry Mariani et à Renaud Muselier à l'approche du second tour

Renaud Muselier (à gauche) et Thierry Mariani (à droite) s'affrontent au second tour des élections régionales en PACA.

Aux urnes citoyens ! Plus de trois millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 27 juin en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour désigner les 123 conseillères et conseillers régionaux qui les représenteront jusqu'en 2027.

A l'issue du premier tour, marqué par une abstention historique, deux listes restent en compétition pour diriger la Région PACA : celle de Thierry Mariani (soutenue par le RN et la Droite Populaire) et celle de Renaud Muselier, le président LR sortant (soutenue par Les Républicains, la droite, le centre et les démocrates.) La liste du Vauclusien Thierry Mariani est arrivée en tête avec 36,38% des voix devant celle du président Muselier qui a recueilli 31,91% des suffrages. En troisième position avec 16,89% des voix, Jean-Laurent Félizia (EELV-PS-PCF) a finalement retiré sa liste et a appelé à voter pour le candidat Les Républicains.

Qui sera en tête dimanche ?

La question reste entière à l'approche du second tour. La campagne se termine. Les candidats jettent leurs dernières forces et leurs ultimes arguments dans la bataille pour tenter de convaincre leurs partisans… restés à la maison (ou à la plage) lors du premier tour ! Les clés du scrutin à venir : le vote des abstentionnistes et le report des voix des autres listes disqualifiées.

Pour vous aider à faire votre choix, France Bleu Vaucluse donne la parole aux deux candidats à la présidence du Conseil régional.

"J'abandonnerai le poste de député européen si je suis élu." Thierry Mariani

L'interview de Thierry Mariani, tête de liste "Construisons la région de demain" en PACA Copier

Thierry Mariani, candidat soutenu par le Rassemblement national aux élections régionales en PACA © Maxppp - EPA/Guillaume

"Les absents dans l'hémicycle seront écoutés et représentés." Renaud Muselier

L'interview de Renaud Muselier, tête de liste "Notre région d'abord" en PACA Copier

Renaud Muselier, candidat Les Républicains aux élections régionales en PACA © Maxppp - Antoine Tomaselli

à lire aussi CARTE - Régionales en PACA : les résultats du premier tour