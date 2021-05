Régionales en PACA : Renaud Muselier annonce 15 candidats de la majorité sur sa liste

Ce seront donc quinze candidats de la majorité présidentielle qui seront présents sur la liste de 135 personnes conduite par Renaud Muselier (LR) aux prochaines élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président sortant de la Région les a présenté ce vendredi après-midi à Marseille.

Des candidats qui vont de la droite aux "écologistes raisonnables"

Une dizaine de tendances politiques seront représentées, de la droite aux "écologistes raisonnables", dit Renaud Muselier. On y trouve quatre élus sortants du MODEM, sept membres de LREM et d'Agir. Parmi les candidats de la majorité figurent Bertrand Mas-Fraissinet, référent LREM des Bouches-du-Rhône, le maire de La Roque-d'Anthéron Jean-Pierre Serrus et le Niçois Graig Monetti, directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal, mais pas en position éligible. Le maire de Toulon Hubert Falco, qui a quitté LR après les tensions des derniers jours, est sur la liste de François de Canson dans le Var, mais en dernière position.

Bénédicte Martin, membre de la commission permanente de la Région Sud, est la tête de liste dans le Vaucluse, David Gehant, maire de Forcalquier, est la tête de liste dans les Alpes-de-Haute-Provence, Christian Estrosi, maire de Nice, tête de liste dans les Alpes-Maritimes. L'Aixoise Sophie Loissains est la binôme de Renaud Muselier dans les Bouches-du-Rhône.

A propos du renoncement de Sophie Cluzel à conduire une liste de la majorité, et à apparaître sur cette liste d'ouverture, Renaud Muselier estime que la secrétaire d'État aux personnes handicapées "a su faire preuve de responsabilité et cela n'a pas dû être une décision facile".

La liste fait toujours débat chez LR

Par ailleurs, Renaud Muselier a critiqué certains membres des Républicains (LR) opposés à l'ouverture de sa liste (comme Guillaume Peltier, vice-président délégué de LR) qui, selon lui, remettent en cause la ligne rouge "pas de compromission avec le Front national" (aujourd'hui Rassemblement national).

Interrogé par l'AFP sur le risque d'un retrait du soutien de LR après la présentation de sa liste, Renaud Muselier a lâché: "_Ils feront ce qu'ils ont à faire_. Moi, j'ai ma liste et elle est solide. Quelles que soient leur couleur, leur appartenance, ils sont d'ici, ce sont des élus locaux".