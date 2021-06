Régionales en PACA : Renaud Muselier se réjouit d'avoir déjoué les sondages et appelle au rassemblement

Renaud Muselier s'est réjoui ce dimanche soir d'avoir "déjoué la totalité des sondages" face au RN Thierry Mariani. "Je n'ai jamais cru qu'une région si courageuse puisse donner de tels scores à l'extrême droite", a-t-il déclaré. On y trouve dans chaque village, dans chaque quartier, des femmes et des hommes prêts à construire des blocs d'amour et de courage face aux blocs de haine et de lâcheté. Jamais je ne laisserai l'extrême droite sacrifier notre région sur l'autel de son ambition", a-t-il déclaré lors d'un discours plutôt lyrique.

Selon plusieurs estimations, le président LR sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur recueillerait entre 30% et 34,5%, juste derrière le RN Thierry Mariani, donné en tête avec 33% à 35,7% des voix.

"J'appelle chacun à prendre ses responsabilités face à l'extrême droite."

"Il nous reste beaucoup à accomplir, l'extrême droite veut nous diviser et rêve de nous fracturer. Nous allons rester fidèles à notre logique de rassemblement", a poursuivi le président LR sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont la liste comprenait notamment des membres de la majorité présidentielle.

Nous allons prendre notre destin en main cette semaine. Nous pouvons gagner cette élection au nom de ce qui nous rassemble, a-t-il lancé en direction des listes qui pourraient se désister en sa faveur, comme celle de Jean-Laurent Felizia (union de la gauche et des écologistes) qui recueillerait entre 15% à 18% des voix et est en mesure de se maintenir au second tour, ou la liste écologiste de Jean-Marc Governatori, créditée de 5,5% des suffrages, qui ne peut pas se maintenir au second tour mais peut fusionner avec d'autres listes.

"Je mesure bien ce que représente pour beaucoup ce rassemblement : le dépassement des clivages, le renoncement aux préférences personnelles et politiques. Mais seul l'avenir de nos territoires compte, seule notre région compte", a conclu Renaud Muselier