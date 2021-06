Régionales en PACA : Renaud Muselier largement en tête à l'issue du second tour

Renaud Muselier (UD) est arrivé largement en tête du second tour des élections régionales ce dimanche avec 57,3% des suffrages selon une estimation Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et la Chaîne Parlementaire.

Renaud Muselier s'est exprimé après sa victoire, "Ce soir, j'ai gagné et nous avons gagné. J'ai toujours dit une chose très simple : si nous perdons, je prendrai l'entière responsabilité et si nous gagnons, ce sera une victoire collective. Je veux donc remercier tous les électeurs qui ont choisi de donner leur voix à ma liste 'Notre région d'abord', de toutes celles et de tous ceux qui sont allés voter aujourd'hui, souvent au-delà de leurs différences, de leurs tendances politiques, philosophiques, sociales ou religieuses.

Renaud Muselier (LR) remercie les électeurs qui ont fait "cause commune face au péril de l'extrême droite".

J'avais décidé de faire cause commune face à l'extrême droite. Après cela, vous avez répondu à l'appel. Des personnalités diverses, courageuses et engagées. Félibien, qui a fait le choix responsable de retirer sa liste pour le second tour, ainsi que Jean-Marc Governatori, qui a accepté d'unir ses forces aux nôtres.

Dans l'entre deux tours, sur la base d'une écologie populaire politique, Bernard Tapie, dont le soutien a été aussi émouvant que décisif dans cette bataille, et sur mon ami le président Nicolas Sarkozy, qui m'a témoigné une nouvelle fois son amitié et sa fraternité. Je remercie Yann Arthus Bertrand qui n'a pas hésité. Yannick Jadot, qui avait éclair, mais aussi la totalité des députés européens.

[...] Je veux bien sûr remercier ma famille LR, et particulièrement son président Christian Jacob, qui ne m'a jamais lâché. Merci enfin, à la totalité des élus et des représentants du monde de la culture, du monde économique, de la société civile dans son ensemble, comme de tous les courageux anonymes qui ont répondu à cet appel massif depuis le premier jour."

Lors du premier tour des élections régionales, Renaud Muselier (Union de la droite) était arrivé en deuxième position avec 31,91% des suffrages, derrière Thierry Mariani (RN) qui a obtenu 36,38% des voix. Au second tour, c'était un duel qui a rassemblé plus d'électeurs qu'au premier tour, la participation était en hausse.

