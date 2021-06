Régionales en PACA : Thierry Mariani annonce qu'il abandonnera son mandat de député européen s'il est élu

Thierry Mariani a annoncé ce mercredi matin sur France Bleu Vaucluse qu'il abandonnerait son mandat de député européen s'il était élu ce dimanche lors du second tour des régionales. "Je serai un président de région à temps plein", a déclaré la tête de liste du RN.

"Je serai un président de région à temps plein", a déclaré ce mercredi matin sur France Bleu Vaucluse Thierry Mariani. La tête de liste RN aux élections régionales en PACA a annoncé qu'il abandonnerait son mandat de député européen s'il était élu dimanche. "Ce n'est même pas un choix ni un engagement, c'est une obligation juridique", a précisé Thierry Mariani.

Un duel RN-LR dimanche prochain au second tour

La liste LR de Renaud Muselier (31,91% au premier tour) et celle du RN Thierry Mariani (36,38%) sont les deux seules encore présentes au second tour des régionales en PACA. Lundi, le chef de file de la liste d'union de la gauche et des écologistes, Jean-Laurent Felizia, arrivé en troisième position au premier tour, a renoncé à se maintenir dimanche prochain. Il a appelé à voter pour le président de région sortant.

Renaud Muselier a promis ce mercredi sur Franceinfo que s'il était réélu, il allait créer "un collectif représentatif du Rassemblement écologique et social" pour permettre dans l'hémicycle régional, "une expression issue des sensibilités" de la liste de Jean-Laurent Félizia. Son adversaire, Thierry Mariani, espère devenir dimanche prochain le premier président de région issu du Rassemblement national. L'ancien élu Les Républicains compte capitaliser sur son score obtenu au premier tour des élections régionales.