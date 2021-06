Régionales en PACA : Thierry Mariani en campagne sur le marché Forville à Cannes

Les élections départementales et régionales ont lieu les 20 et 27 juin prochains. À quelques jours du premier tour, Thierry Mariani le candidat Rassemblement National pour les régionales en PACA a rencontré les électeurs au marché Forville de Cannes.

Entre les cagettes de pastèques et les étales de cerises, les habitants de Cannes tentent de se frayer un chemin au sein du marché Forville pour discuter avec le chef de file Rassemblement National pour les régionales en PACA. Thierry Mariani est accompagné de sa tête de liste pour les Alpes-Maritimes, Alexandra Masson et de plusieurs militants du parti de Marine Le Pen. Les électeurs évoquent avec le candidat des problématiques hyper-locales.

Selon le candidat du Rassemblement National : "en général nous sommes bien accueillis, ce qui ressort souvent dans cette partie de la région, ce sont les questions de sécurité et les questions de transport, les TER et les questions liées à l'immigration." Martine une habitante soutient Thierry Mariani elle adhère à ses idées et l'annonce, elle votera pour Alexandra Masson, la tête de liste RN dans les Alpes-Maritimes.

Selon un sondage Opinion Way publié vendredi dernier, Thierry Mariani arriverait au premier tour avec 42% des intentions de vote, dix points devant la liste de Renaud Muselier et très loin de l'alliance gauche-écologiste de Jean-Laurent Félizia (16%).

En 2015, au premier tour des élections régionales, à Cannes le parti bleu marine a glané 38,90 % des suffrages et la droite en a récolté 43,55 %.

