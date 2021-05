Selon un sondage Elabe pour BFMTV, le candidat du Rassemblement national Thierry Mariani peut nourrir de plus en plus d'espoir de remporter la région PACA. L'enquête annonce un résultat de 50/50 au second tour en cas de duel avec Renaud Muselier (LR).

Régionales en PACA : Thierry Mariani (RN) à égalité avec Renaud Muselier (LR) au second tour

Renaud Muselier et Thierry Mariani

Selon un sondage Elabe pour BFMTV*, le Rassemblement national peut nourrir de plus en plus d'espoir de remporter la région PACA. Au premier tour, Thierry Mariani (RN) est largement en tête avec 43% des intentions de vote contre 33% pour Renaud Muselier (LR). La liste d'union de la gauche du candidat EELV Jean-Laurent Félizia obtient 12 % des voix et l'écologiste niçois Jean-Marc Governatori affiche 6%. Les autres candidats affichent moins de 3% des votes.

L’électorat de gauche apparaît à date peu mobilisé : moins d’un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon a l’intention d’aller voter à l’élection régionale le mois prochain.

Un retrait de la gauche ne suffira peut-être pas à Renaud Muselier

C'est au second tour que le président sortant Renaud Muselier perd des voix. En cas de triangulaire, Thierry Mariani (RN) serait crédité de 45% des voix contre 37% pour Renaud Muselier et 18% pour Jean-Laurent Félizia. La logique du premier tour serait respectée. En revanche, pour la première fois, une enquête montre que si la gauche annonce un retrait de sa liste, Thierry Mariani et Renaud Muselier sont au coude-à-coude (50/50).

À noter que dans cette configuration, 41% des électeurs de Jean-Laurent Félizia s'abstiendraient.

Pari gagné pour Mariani sur son image

Dans cette enquête, 40% des personnes interrogées ont une image positive de Thierry Mariani, 34% une image négative. Des résultats "meilleurs" que ceux de Renaud Muselier : 41% des inscrits ont une image positive du président sortant de la Région, mais 41% une image négative.

* Échantillon de 1.133 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 1.003 inscrits sur les listes électorales, enquête menée selon la méthode des quotas.