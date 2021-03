Régionales en PACA : un sondage place Le RN en tête au premier tour, dans tous les cas de figure

EXCLU - Selon un sondage OpinionWay réalisé pour La République en Marche, et révélé en intégralité sur France Bleu, la liste RN conduite par Thierry Mariani en PACA arriverait en tête du premier tour des élections régionales, avec une alliance ou pas entre La Majorité Présidentielle et LR.

Thierry Mariani (au c.) arriverait en tête devant Sophie Cluzel et Renaud Muselier

Le sondage OpinionWay* réalisé pour La République en Marche et dévoilé en exclusivité sur France Bleu Provence, établit que la liste du Rassemblement National conduite par Thierry Mariani en Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) arriverait en tête du premier tour des élections régionales. Thierry Mariani n'a pas encore confirmé officiellement sa candidature, mais c'est une confirmation de plus que le RN pèsera lourd lors des élections régionales en PACA, quelque soit la stratégie des listes concurrentes.

En cas de listes LR et Majorité présidentielle indépendantes au premier tour

Si le premier tour des élections avait lieu dimanche prochain, la liste du RN arriverait en tête avec 29% des suffrages, devant la liste LR (Les Républicains) et UDI conduite par le président de Région sortant Renaud Muselier (23%). le liste emmenée par Sophie Cluzel pour la Majorité Présidentielle (23%).

La gauche morcelée pour l'instant n'emmène aucune liste au delà de 10 %.

Les résultats si La Majorité Présidentielle conduit une liste au premier tour - OpinionWays

En cas de liste commune LR-Majorité Présidentielle

L'ordre d'arrivée serait le même d'il existait une liste commune entre Sophie Cluzel (Majorité Présidentielle) et Renaud Muselier (LR, pas encore officiellement déclaré). Dans ce cas, le RN perdrait quand même un peu d'avance avec 31% des voix contre 30% pour la liste commune.

Dans ce cas de figure, la liste EELV (Europe Ecologie Les Verts) grimperait à 11% des voix, mais l'enquête a été réalisée en plaçant Olivier Dubuquoy tête de liste alors que désormais le parti écologiste a choisi Jean-Laurent Félizia comme chef de file. Ce sondage ne tient pas compte non plus de la proposition de Jean-Luc Mélenchon ce lundi, faite aux listes écologistes. Le leader de la France insoumise leur propose un "compromis" : FI se rangerait derrière EELV dans cinq régions en échange d'une tête de liste dans une seule région en France, "par exemple en Ile-de-France".

Résultats en cas d'alliance dès le premier tour entre LR et La Majorité Présidentielle - OpinionWays

Les enseignements à retenir de cette enquête

Evidemment, il est trop tôt pour imaginer avoir une image infaillible des résultats du premier tour de ces élections régionales, prévu pour l'instant le 13 juin prochain. Il faut noter que plus d'un électeur sur cinq n'exprime pas d'intention de vote dans cette enquête. Cependant, il en ressort qu'une alliance de listes, quelques soient ces listes, dès le premier tour, est rarement un bon choix tactique lors d'élections à deux tours. En effet, "un électeur veut choisir au premier tour", explique Bruno Jeanbart, le directeur général adjoint de l'institut OpinionWay. "Et dans ce cas-là, la position centrale de LREM sur l'échiquier politique renforce cette tendance (...) comme il y a du choix au premier tour, ces électeurs vont avoir tendance à s'éparpiller s'ils n'ont pas leur candidat".

Une autre constante : le socle du Rassemblement National varie guère, quelque soit l'attelage en face lors du premier tour, avec une alliance ou pas du côté de LR et LREM. "C'est un parti qui a un électorat plus captif et qui hésite moins", explique Bruno Jeanbart. Mais un RN fort au premier tour pose toujours la question de l'issue de l'élection : le RN a t-il fait le plein ou a t-il encore des réserves de voix ? Cette étude OpinionWay se concentrait seulement sur le premier tour. Bruno Jeanbart estime que cette année encore, une présence du RN au second tour pourrait ramener aux urnes des électeurs absents du premier tour car "c'est un effet que l'on a toujours constaté". En 2015, la liste Front Nationale conduite par Marion Maréchal Le Pen ne trouvait que 5% de voix supplémentaires entre le 1er et le second tour, quand Christian Estrosi pour la droite remportait la région en augmentant son score de plus de 28 points.

Le sondage en intégralité

*Echantillon de 1003 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1094 personnes, représentatif de la population de la région âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et du département de résidence. Les interviews ont été réalisées du 25 février au 1er mars 2021. Les résultats doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1.5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.