Régionales en Pays de la Loire : Matthieu Orphelin appelle les Socialistes à rejoindre sa liste

Invité de France Bleu Loire Océan, lundi 19 avril, le député fait le point sur le ralliement des Insoumis, il relance un appel aux Socialistes de Guillaume Garot et dévoile les grandes mesures de son programme économique pour les Pays de la Loire.

La France Insoumise et Matthieu Orphelin font alliance pour les élections régionales en Pays de la Loire. Un rassemblement "attendu par le peuple de gauche et les écologistes", assure le député du Maine-et-Loire, ce lundi 19 avril sur France Bleu Loire Océan. Il appelle les Socialistes menés par Guillaume Garot à les rejoindre.

"Un grand rassemblement"

Les Insoumis rallient en fait l'"Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire" de Matthieu Orphelin. Un appel déjà rejoint par plusieurs formations comme Europe Ecologie les Verts et Génération.s. C'est un "grand rassemblement que nous avons concrétisé autour de l'écologie solidaire qui va de La France Insoumise aux déçus du macronisme".

L'alliance Insoumis-Orphelin a pris du temps, il a fallu se mettre d'accord sur le projet. "On a beaucoup travaillé, explique Matthieu Orphelin. La France Insoumise porte des mesures fortes sur les mobilités, sur la relance des TER, la gratuité pour les plus précaires. Mais aussi pour l'égalité femme-homme." La tête de liste aux régionales le concède, "Ce n'était pas évident, on a agit dans l'intérêt collectif pour les habitants de cette région".

Les Socialistes seront nos partenaires au plus tard le soir du premier tour.

Il manque un parti de gauche à l'appel : le Parti socialiste mené par le député de Mayenne Guillaume Garot. "Rien n'est impossible, assure Matthieu Orphelin. Depuis six mois, nous disons aux Socialistes qu'ils sont les bienvenus s'ils veulent participer à cette victoire face aux droites. Au plus tard, ce seront nos partenaires le soir du premier tour. Mais ils peuvent encore bouger, c'est à eux de prendre leur responsabilité." Mais pour l'instant la discussion est compliquée, déplore le député du Maine-et-Loire. "Ils ne souhaitent pas pour l'instant échanger avec l'Appel."

Un fonds de 200 millions d'euros pour financer les entreprises locales

La prochaine étape de la campagne des régionales, ce lundi matin. Matthieu Orphelin dévoile son programme économique pour la région. Le député met en avant plusieurs mesures :