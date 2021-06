Ce mercredi est marqué par un regain de tension dans la campagne des élections régionales en Pays de la Loire entre Christelle Morançais et Matthieu Orphelin. La candidate de la droite a finalement refusé le débat organisé par des médias locaux, après une altercation avec l'écologiste.

Régionales en Pays de la Loire : clash entre Morançais et Orphelin, le débat sur les télés locales annulé

Matthieu Orphelin et Christelle Morançais, candidats aux élections régionales en Pays de la Loire

La fin de campagne est agitée en Pays de la Loire, à quelques jours du second tour des élections régionales : après s'être affrontés par communiqués interposés dans la matinée, Matthieu Orphelin et Christelle Morançais devaient se retrouver en personne ce mercredi en début d'après-midi pour un débat organisé par Ouest-France et plusieurs télévisions locales. Débat finalement annulé, la présidente sortante ayant décidé de renoncer à participer après une altercation qui a éclaté peu avant l'enregistrement.

Un échange vif et des larmes

"L'échange a été très bref, mais virulent", raconte Jérôme Desruy, rédacteur en chef de Télénantes, joint par France Bleu. Ce dernier se trouvait en régie lorsqu'il a entendu le ton monter entre les deux candidats, au moment où Christelle Morançais a croisé Matthieu Orphelin en sortant du maquillage.

"Christelle Morançais est revenue sur les accusations de propos homophobes lancées par Matthieu Orphelin, en les condamnant, tout en disant qu'elles n'avaient pas été portées par des candidats et que les auteurs restaient à identifier", poursuit Jérôme Desruy. "Il l'a traitée de menteuse, le ton était vif. Christelle Morançais a fini par dire qu'elle renonçait au débat et elle est partie au bord des larmes".

Guerre des communiqués

L'équipe de la présidente sortante a publié un communiqué de presse peu après. La campagne Orphelin a à son tour publié le sien. Les organisateurs du débat ont tenté une conciliation, sans succès, et ont annulé le débat qui ne pouvait se tenir en l'absence de Christelle Morançais. Décision que regrette François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle qui dans son communiqué écrit qu'il n'est pas "acceptable que le débat démocratique soit ainsi suspendu par la volonté d’une seule candidate". Hervé Juvin (Rassemblement national) juge cette annulation "d’autant plus regrettable dans un contexte sanitaire qui ne nous a pas permis de mener une campagne normale vers nos électeurs".

Matthieu Orphelin, François de Rugy et Hervé Juvin ont été interviewés séparément par les télévisions locales. Un autre débat est programmé ce jeudi à 17h45 sur France 3 Pays de la Loire, en partenariat avec France Bleu.

