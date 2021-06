Régionales en Pays de la Loire : Debout la France espère atteindre les 10% au 1er tour

Alain Guinoiseau, le candidat en Mayenne de Debout la France aux élections Régionales, était l'invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce mercredi 17 juin.

France Bleu Mayenne : C'est un retour au bercail pour vous, si j'ose dire, car vous aviez quitté Debout la France quand Nicolas Dupont-Aignan s'était rapproché de Marine Le Pen à la Présidentielle. Pourquoi revenir ?

Alain Guinoiseau : "Je suis sur la liste en tant qu'indépendant. Les valeurs que ce mouvement défend, je les connais par cœur et je continue à les défendre."

FBM : On peut être sur une liste politique et ne pas partager les idées du président du parti ?

AG : "J'ai choisi d'accompagner Cécile Bayle de Jessé qui m'a demandé de venir avec elle pour mener la campagne. J'ai accepté sans problème parce que nous défendons les mêmes valeurs. Nous souhaitons la restauration de la souveraineté de la France, l'autorité de l'Etat, l'intérêt général et non l'intérêt communautaire, le pragmatisme en politique et la grandeur de la France."

FBM : Nicolas Dupont-Aignan a joué avec les mouvements complotistes pendant la crise sanitaire. Ça marche très fort sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes médecin, vous qui êtes un dentiste à la retraite, vous êtes un anti-vaccin ou pas ?

AG : "Je suis pour le vaccin. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les vaccins, notamment sur les conséquences des accidents qu'il peut y avoir. Mais il y en a très peu Si on avait interdit les vaccins à l'époque de la coqueluche, de la tuberculose et j'en passe, il y aurait eu beaucoup de gens à mourir."

FBM : On va parler des régionales. Vous souhaitez relocaliser des entreprises dans la région. Comment va-t-on chercher des entreprises ?

AG : "C'est le sujet principal. Ça fait partie des compétences de la région. Nous, on a décliné les compétences au travers du groupe sécurité, sécurité de l'emploi. Ça va de pair avec les conditions du développement économique.Il faut aussi un aménagement du territoire qui soit très fort. L'aménagement du territoire, ça passe d'abord par la localisation des entreprises. On souhaite créer, comme on va être élu, bien sûr, une agence régionale de relocalisation qui permettra enfin, c'est un outil qui permettra d'aller chercher des entreprises qui sont parties à l'extérieur pour les inciter à revenir sur le territoire national, notamment dans notre région. Inciter aussi les entreprises de notre région qui veulent aussi se délocaliser, de se relocaliser dans des territoires comme le nôtre, la Mayenne par exemple, parce que ça fait partie de notre volonté de désenclaver le territoire."

FBM : Alors vous dites "on va être élu". Mais d'après les sondages, pour le moment, le second tour ne paraît pas très accessible...

AG : "Il faut y croire quand on fait de la politique. Il peut y avoir des surprises. Nous, notre, notre but, c'est d'arriver à 10%."

FBM : Comme le Rassemblement National., vous êtes contre les éoliennes, mais pas contre le nucléaire...

AG : "Ce n'est pas mon problème, ce que pense le Rassemblement National. Nous, on est devant, on est vent debout. On s'aperçoit que la population s'inquiète par rapport à ces installations. Des éoliennes sur le territoire, ça pollue le paysage, ça pollue l'environnement. On s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des conséquences autour des éoliennes. Alors est-on contre les éoliennes? Non, on veut freiner l'installation des éoliennes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres systèmes qu'on peut mettre en place. "