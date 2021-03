Régionales en Pays de la Loire : Guillaume Garot (PS) plaide pour un rassemblement avec EELV dès le 1er tour

Guillaume Garot lance un nouvel appel à l'unité avec Europe-Ecologie-Les Verts : "si nous voulons gagner il faut être ensemble. Travaillons pour être réuni dès le 1er tour " explique à France Bleu le candidat socialiste.

Mais pour débuter les tractations, le député mayennais attend de la "clarté" du côté des écologistes, c'est-à-dire qu'une tête de liste soit officiellement investie, ce qui n'est pas encore fait. Parmi les favoris : Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, qui, lui aussi, a récemment appelé à l'union des forces de gauche en proposant un contrat de mandature au PS et aux Insoumis, "face aux 3 droites, nous avons un devoir : nous rassembler et gagner. Gagner pour répondre au mieux aux crises qui nous frappent. Gagner pour mettre enfin la transition écologique et sociale au coeur des politiques régionales !" écrit le parlementaire angevin.

Ce qui bloque, pour l'instant, c'est évidemment de savoir qui deviendrait le leader d'une liste commune, la tête d'affiche pour tenter de ravir à la droite et au centre la présidence de la région. Quand on interroge Guillaume Garot sur ce sujet, le candidat PS n'a pas d'avis tranché mais évoque, en revanche, sa légitimité à porter les couleurs d'une gauche unie, plurielle : "je suis crédible, j'ai été choisi par les adhérents socialistes, j'ai derrière moi dix forces et mouvements politiques et un projet construit depuis plusieurs mois".