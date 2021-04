Régionales en Pays de la Loire : les propositions de Guillaume Garot (PS) contre la désertification médicale

Le député PS et candidat aux élections régionales en Pays de la Loire Guillaume Garot propose un "plan régional d'accès à la santé" pour lutter contre la désertification médicale. Plusieurs mesures pour attirer, former et faire s'installer du personnel médical, notamment dans les territoires ruraux.