Régionales en Pays de la Loire : "On voudrait une société tournée vers l'humain", Martine Amelin (LO)

Martine Amelin, candidate de Lutte Ouvrière en Mayenne pour les élections régionales, était l'invitée de la matinale de France Bleu Mayenne ce lundi 14 juin.

France Bleu Mayenne : Vous croyez en vos chances de rafler la région ou ces élections représentant davantage l'occasion d'exister sur la scène politique ?

Martine Amelin : "Je vous rassure, on n'a pas l'illusion de rafler la région dans ces élections. Ce qu'on souhaite, à chaque élection, c'est faire entendre une voix, la voix du camp des travailleurs. Voilà, on pense que aujourd'hui, les travailleurs font tout tourner dans la société. Ils doivent prendre conscience de leur force. "

FBM : En dehors de ces élections, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de vous. C'est difficile d'exister quand on n'est pas un mammouth de la politique?

MA : "Oui, médiatiquement, c'est très difficile d'exister. Mais on est un parti militant et on a des implantations importantes dans beaucoup de grosses entreprises. Bon, c'est pas en Mayenne qu'on est le plus représenté, mais ça, tout le monde le sait. Mais on vit, on a une audience, on a un journal qu'on vend à la sortie des usines, et dans la rue."

FBM : Pour exister, vous auriez pu vous allier à la gauche. Pourquoi ne pas partir unis ?

MA : "Parce qu'on ne dit pas la même chose. Parce que nous, on est convaincu que ce n'est pas seulement un bulletin de vote qui réglera le problème des travailleurs. On est convaincu qu'il faudra autre chose qu'un bulletin de vote...

FBM : Comme une révolution ?

MA : "Je pense qu'il faut une prise de conscience des travailleurs et ça passe oui par une révolution. Ce n'est pas forcément couper des têtes, c'est changer l'organisation de cette société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul but de cette société capitaliste, c'est de faire du profit. Nous, on voudrait une société qui soit tournée vers l'humain."

FBM : Il y a eu plusieurs colères depuis 2015, notamment les gilets jaunes. Pourquoi les travailleurs en colère ne votent pas pour vous?

MA : "Alors, je pense que du côté des gilets jaunes, il y en a qui qui votent pour nous. Il y en avait beaucoup qui ne votaient plus. On s'en est rendu compte."

FBM : Vers l'extrême droite aussi ?

MA : "Aussi, oui parce que c'est effectivement médiatique. Le vote RN apparaît comme quelque chose qui peut changer le sort des travailleurs. Je pense qu'ils se trompent lourdement. La prise de conscience se fait. Au cas par cas."