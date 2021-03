Régionales : en Picardie, "on a de la chance d'avoir des éoliennes" pour Karima Delli (Union de la gauche)

La candidate de l'union de la gauche aux élections régionales de juin prochain dans les Hauts-de-France Karima Delli est en déplacement dans la Somme ce mercredi. Elle était déjà au palais de justice d'Amiens mardi pour soutenir Gaspard, ce jeune qui a décroché le portrait du président Emmanuel Macron dans l'hôtel de ville d'Amiens. Pour l'eurodéputée Europe Écologie - Les Verts, "la jeunesse est la première génération qui vit le dérèglement climatique mais c'est la dernière qui peut y remédier."

Karima Delli portera la candidature de l'union de la gauche aux élections régionales, prévues en juin prochain. Une union essentielle pour elle : "Nous n'avons pas le choix, face à une extrême-droite qui est rampante, notamment ici dans les Hauts-de-France et qui essaie de s'étendre en France et face à une droite incarnée par Monsieur [Xavier] Bertrand qui est d'un archaïsme fou, notamment avec un recul coupable sur la transition écologique mais également une casse sociale."

L'eurodéputée visite des éoliennes dans l'est de la Somme à Marquivillers ce mercredi matin alors que de nombreuses voix qui s'élèvent contre des projets, des collectifs d'habitants, le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand. On compte environ un millier d'éoliennes dans le département. Karima Delli les défend :

Il faut un mix énergétique et bien sûr qu'il faut défendre les éoliennes. Ici on a de la chance, on a dans les Hauts-de-France 25 % d'électricité qui est réalisée par des éoliennes. C'est créateur d'emplois, c'est gagnant-gagnant.