Régionales : Eric Piolle, candidat "symbolique" aux Régionales

Eric Piolle est candidat ! Pas encore aux Présidentielles mais bien aux Régionales des 20 et 27 Juin prochain.

Il l'annonce dans une vidéo, dans le cadre de la journée de la Terre. On le voit devant le Glacier de Sarenne, dans le massif de l'Oisans, qui est amené à disparaitre à cause du réchauffement climatique.

En dernière position sur la liste Grébert

Il prend donc la dernière place sur la liste de Fabienne Grébert. Une place en principe non éligible, ce qui écarte le problème du cumul des mandats.

Mais, pour lui, c'est une candidature "symbolique". "Les Régionales de juin" explique-t-il "peuvent changer la vie pour des millions d'entre nous, en terme de mobilités, emploi, alimentation. C'est pourquoi Emmanuel Macron veut les invisibiliser."

Faire gagner les Verts sur son nom ?

Depuis sa réélection en juin 2020, le maire de Grenoble sillonne ainsi le pays et multiplie les interventions dans les médias nationaux pour porter son "arc humaniste" et faire gagner les Verts. Il estime, sans doute, que, par sa simple présence sur la liste EELV, la candidature de Fabienne Grébert, qui est moins connue que lui, va ainsi pouvoir décoller.