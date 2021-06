Régionales et Départementales 2021 : suivez en direct le déroulé des élections en Gironde

Les Néo-Aquitains sont invités à voter pour cette édition 2021 des élections régionales et départementales, initialement prévues en mars dernier. Le premier tour se déroule ce dimanche et le second aura lieu dimanche 27 juin. Suivez la participation et les événements de ces élections en direct.

Si le Covid-19 a bouleversé la tenue de ces élections départementales et régionales, les interrogations autour de ces deux scrutins restent entières. Les Néo-Aquitains vont-ils se mobiliser pour ces élections ? Pour rappel, les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers départementaux et régionaux pour un mandat de six ans. Voici le premier tour de ces élections ce dimanche et le second aura lieu dimanche 27 juin prochain.

9h

Dans les salles de classe de l'école élémentaire Jules Michelet (Talence), où trônent les dessins et les mémos sur la conjugaison des verbes, on vote dans deux urnes différentes. À droite, on dépose l'enveloppe bleue pour les élections départementales et à gauche, on dépose l'enveloppe marron pour les élections régionales.

Philippe et sa femme Irène ne manquent jamais un scrutin : "C'est notre devoir et ça agit aussi sur notre porte-monnaie !", reconnaissent-ils en choeur. Quelques minutes après, Patrick glisse aussi son bulletin : "Je me dépêche car après j'ai la fête des pères à préparer. Je vais au marché prendre du foie gras et une entrecôte. Mais je n'aurais jamais fait l'impasse sur les élections."