On vote ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections régionales et départementales. Le 1er tour avait été marqué par une abstention record. Ce midi, le taux de participation s'élève à 14,87%. En légère hausse par rapport à dimanche dernier.

Régionales et départementales en Bourgogne-Franche-Comté : participation en légère hausse au second tour

C'est le second tour des élections régionales et départementales ce dimanche 27 juin. Ce soir, on saura qui sont les candidats élus au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et dans les conseils départementaux des huit départements de la région et quelle sera la couleur politique de ces assemblées. Avant les résultats, à partir de 20h, la première information est le taux de participation. Au 1er tour, les électeurs s'étaient très peu mobilisés : l'abstention s'élevait dans notre région à 65,1%.

Les taux de participation à midi

À la mi-journée, en Bourgogne-Franche-Comté, le taux de participation aux élections régionales est de 14,87%. Une participation en légère hausse par rapport au 1er tour, à la même heure. La semaine dernière, à la mi-journée, le taux de participation aux élections régionales était de 13,87%.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rappelons qu'il s'agit d'un double scrutin, chaque électeur passe deux fois aux urnes. Les chiffres indiqués globalisent les scrutins pour les départementales et les régionales. En 2015, en Bourgogne Franche-Comté, le taux de participation aux régionales à midi était de 17.38%.

Le taux de participation à midi par département

Doubs : 13,77%

13,77% Jura : 15,19 %

15,19 % Nièvre : 13,74%

13,74% Haute-Saône : 20,10%

: 20,10% Saône et Loire : 14,55%

14,55% Yonne : 15,22%

15,22% Territoire de Belfort : 14,14%

Les élections en Bourgogne-Franche-Comté avec France Bleu

Retrouvez sur francebleu.fr les résultats des élections régionales et des départementales dans votre commune, votre département et votre région.

Qui sont les candidats du second tour aux élections régionales ? Inscrivez le nom de votre commune pour le découvrir. Cette carte affichera les résultats finaux une fois qu'ils seront officialisés par le ministère de l'intérieur.

Les résultats du 1er tour en Bourgogne-Franche-Comté :