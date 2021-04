Régionales et départementales : les maires d'Ile-de-France favorables au maintien des élections en juin

Consultés par le gouvernement, les maires d'Ile-de-France se sont largement prononcés en faveur du maintien des élections régionales et départementales, prévues les 13 et 20 juin prochain. Plus de 740 maires franciliens ont participé à la consultation.

Les maires d'Ile-de-France se sont très largement prononcés en faveur du maintien des élections régionales et départementales, prévues les 13 et 20 juin prochain, au sein d'une consultation lancée ce vendredi soir par le gouvernement. Les maires étaient invités à répondre par "oui" ou par "non" à propos du maintien des deux scrutins malgré l'épidémie de Covid-19. Au total, plus de 24 000 maires en France ont répondu au scrutin, dont plus de 740 en région Ile-de-France.

À Paris, la maire Anne Hidalgo a répondu favorablement au maintien des deux scrutins. Dans un ordre décroissant viennent ensuite le Val-de-Marne (78 % des maires ont répondu "oui"), les Hauts-de-Seine (78 %), les Yvelines (76 %), la Seine-et-Marne (73 %) l'Essonne (69 %) et le Val d'Oise (68 %).

C'est dans le département de la Seine-Saint-Denis que les maires ont le moins voté "oui", même si ils sont 65 % à se prononcer en faveur du maintien des élections.