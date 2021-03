La France Insoumise et Europe Ecologie les Verts s'allient dès le 1er tour des élections régionales de juin 2020. Les deux formations annoncent avoir trouvé un accord. C'est l'écologiste Karima Delli qui sera chef de file régionale.

Régionales : Europe Ecologie les Verts et La France Insoumise trouvent un accord dans les Hauts-de-France

L'union de la gauche avant même le 1er tour prend forme dans les Hauts-de-France. EELV et LFI ont trouvé un accord en terme de programme et de places sur les listes départementales qui seront constituées : "Nous sommes respectés dans notre poids politique" résume Ugo Bernalicis, député LFI du Nord et chef de file du parti de gauche dans les Hauts-de-France.

Dans un communiqué, LFI évoque déjà plusieurs points de convergence sur le programme :

Nous voulons ériger un bouclier social dans la région pour protéger les habitants des conséquences économiques de la crise sanitaire

Ugo Bernalicis ajoute d'autres points : "relancer l'économie, s'opposer dans le domaine ferroviaire à l'ouverture à la concurrence et lancer des référundums sur de grands thématiques régionales".

Avec le PCF et le PS ?

Le député LFI du Nord appelle désormais le Parti Communiste à rejoindre cette union de la gauche. Quid du PS ? "Je ne suis pas demandeur d'un accord avec le Parti Socialiste mais je n'y suis pas hostile non plus". Avant même cette annonce surprise d'un accord EELV-LFI, le PS avait convoqué pour ce mardi soir un Bureau National où il sera question de la stratégie pour les Régionales dans les Hauts-de-France. D'ores-et-déjà, Patrick Kanner, chef du file régional jusque-là du PS semble être sur la touche alors qu'un accord avec le PCF mené par Fabien Roussel, député de l'Amandinois, semblait être sur les rails. Le sénateur du Nord ne souhaite plus s'exprimer sur le scrutin :

Je reste à ce stade en retrait médiatique sur le sujet. Ce sont nos instances nationales qui sont à la manoeuvre.