Régionales : Gilles Platret officialise l'alliance avec Debout la France

Lors de la présentation de ses binômes départementaux pour les prochaines élections Régionales du mois de juin, Gilles Platret candidat de la droite et du centre a confirmé son alliance avec Debout la France, le parti souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan.

Jean-Marie Sermier (qui conduira la liste dans le Jura aux côtés de Catherine Clerc), Gilles Platret, Emmanuelle Coint et François-Xavier Dugourd

Les élections Régionales auront lieu dans deux mois. En attendant ce lundi 26 avril 2021, Gilles Platret,a présenté les "binômes" qui vont représenter sa liste d'union de la droite et du centre dans les huit départements.

Deux personnalités côte-d'oriennes

En Côte-d'Or c'est le binôme Emmanuelle Coint - François-Xavier Dugourd -on ne sait pas dans quel ordre pour le moment- qui prendra le départ de l'élection. Emmanuelle Coint est vice-présidente Les Républicains du conseil départemental et conseillère régionale sortante ; François-Xavier Dugourd lui est président des Républicains en Côte-d'Or et premier vice-président du conseil départemental.

L'alliance avec Debout la France

Mais la principale information que l'on retiendra c'est sûrement l'officialisation par Gilles Platret d'un accord avec le parti souverainiste Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Parti qui s'était allié à Marine Le Pen au second tour des dernières présidentielles face à Emmanuel Macron. C'est ainsi que parmi les binômes présentés figure dans la Nièvre, Pascal Lepetit, responsable de Debout la France pour les 8 fédérations de Bourgogne-Franche-Comté.

L'extrême droite est furibarde, la gauche envoie des scuds

Gilles Platret explique son choix. "Je lis les réactions à l'annonce de cette nouvelle. Je vois que l'extrême droite est furibarde, la gauche essaie de nous envoyer quelques scuds. On essaie de nous flinguer de tous les côtés ce qui est plutôt bon signe en politique". Gilles Platret évoque "un rassemblement de valeurs et de convictions" ajoutant même que "c'est le rassemblement qui nous a manqué il y a cinq ans pour remporter l'élection". Le candidat assure travailler "au rassemblement de toute la droite et de tout le centre" laissant "braire ceux qui ont envie de braire".

Il se verrait bien président de la région

D'autres personnalités "souverainistes" voir plus pourraient rejoindre Gilles Platret dans les jours à venir. Il doit présenter l'ensemble de ses listes départementales d'ici 10 jours. "Cette alliance régionale n'a pas de vocation nationale, c'est une alliance sur un projet dans une région donnée" assure le maire de Chalon-sur-Saône qui se verrait bien devenir président de la région Bourgogne-Franche-Comté en juin prochain.