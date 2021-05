Régionales Grand Est : la députée Aïna Kuric conduira la liste de Brigitte Klinkert dans la Marne

Brigitte Klinkert , ministre déléguée à l'insertion et candidate, sans étiquette, aux élections régionales Grand Est a choisi ses têtes de liste dans chaque département. Pour la Marne, il s'agit de la députée Aïna Kuric, du groupe Agir au sein de l'Assemblée nationale, un groupe de la majorité présidentielle. Pour le département des Ardennes, il s'agit de Miguel Leroy, maire d'Auvillers-les-Forges et président d'Ardennes Thièrache. La présentation des candidats a eu lieu ce lundi 3 mai. Il faudra encore attendre quelques jours pour une liste complète. C'est le 17 mai prochain qu'Aïna Kuric dévoilera sa liste de dix-sept noms et deux suppléants pour le département de la Marne. "Il y aura dix femmes et neuf hommes" a précisé Aïna Kuric.

