Régionales : Hervé Morin en tête, quadrangulaire en vue, abstention... ce qu'il faut retenir du 1er tour

Hervé Morin, Nicolas Bay, Mélanie Boulanger et Laurent Bonnaterre : ces 4 listes sont en capacité de se maintenir au second tour des élections régionales

Il est arrivé nettement en tête du premier tour des élections régionales en Normandie ce dimanche. Selon nos estimations Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire, Hervé Morin (LR/UDI/MoDem), le président sortant, est en tête au 1er tour avec 35,1% des voix.

Il se trouve devant Nicolas Bay (RN) qui récolte 20,4% des voix et Mélanie Boulanger (PS-EELV/Gen.s) qui recueille 18,3% des voix.

Laurent Bonnaterre (La République en marche) arrive ensuite avec 11,6% des voix devant Sébastien Jumel (France Insoumise – Parti communiste) avec 9,8% des voix.

Loin derrière, Pascal Le Manach (Lutte ouvrière) fait 3,6% des voix Stéphanie Kerbarh (Sans étiquette) ferme la marche avec 1,2% des voix.

Hervé Morin réélu dimanche ?

Arrivé largement en tête au 1er tour, le président sortant Hervé Morin - après avoir remporté en 2015 les élections régionales avec moins de 5.000 voix d'avance - ne veut pas crier victoire au micro de France Bleu : "Je suis par nature et par construction humble face au suffrage universel. On va continuer à porter notre projet pendant les prochains jours. Et on verra dimanche prochain. Le suffrage universel est un moment couperet et donc il faut beaucoup d'humilité. Je vais faire campagne au 2nd tour (...) Je n'ai pas l'intention un seul instant de ne pas aller à la rencontre des Normands."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De l'aveu même d'Hervé Morin, "le score est meilleur que ce que nous annonçait les sondages où on était talonné par le Rassemblement national. Ce score-là est une vraie satisfaction."

En effet, la liste du Rassemblement national emmenée par Nicolas Bay a fait un score moins fort qu'annoncé par les sondages. Ce dernier a appelé les Normands à un "sursaut" dimanche prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quadrangulaire en vue pour le 2nd tour ?

Pour accéder au second tour dimanche 27 juin, seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir.

C'est donc le cas pour les 4 listes arrivées en tête ce dimanche 20 juin. S'il ne fait aucun doute que les candidats sur le podium - Hervé Morin, Nicolas Bay, Mélanie Boulanger - seront bien présents au 2nd tour, Laurent Bonnaterre a assuré sur France Bleu qu'il allait lui aussi "probablement" se maintenir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fusion des listes de gauche ?

Enfin, à gauche, Sébastien Jumel, s'il parvient à atteindre la barre des 10% peut maintenir la liste France Insoumise – Parti communiste au 2nd tour. Sinon, il pourrait fusionner sa liste avec celle de Mélanie Boulanger (PS-EELV-Gen.s) pour dimanche prochain. Cette dernière a souhaité sur France Bleu un "rapprochement" pour jouer les "trouble-fêtes".

Interrogé par France Bleu sur un possible rapprochement avec la liste de Mélanie Boulanger, le candidat France Insoumise – Parti communiste assure que "pour l'heure aucune négociation n'est engagée." Et de préciser : "J'ai le cœur à gauche et il n'a pas changé d'endroit. Est-on en situation de faire campagne à gauche pour le 2nd tour ? Ce sera ma seule boussole."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La fusion éventuelle des listes en vue du 2nd tour doit se faire avant ce mardi.

Pascal Le Manach (Lutte ouvrière) et Stéphanie Kerbarh (Sans étiquette) n'ont pas encore donné de consigne de vote pour dimanche prochain.

Taux d'abstention record

La Normandie est l'une des régions où l'abstention est la plus forte avec 67%, selon notre estimation Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire.

Le Grand Est est la région où le taux d'abstention est le plus fort avec 70,8% devant Pays de la Loire (69,8%) et Centre-Val de Loire et Hauts-de-France (67%).

Un autre taux de participation pourrait-il rebattre les cartes de ce premier tour ? Réponse dimanche soir.

Les résultats près de chez vous

Pour trouver les résultats qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

► Pour les élections départementales, retrouvez toutes les infos en cliquant sur le département de votre choix : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime.