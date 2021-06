Régionales : "la LGV au Pays basque ne sert à rien" estime la France insoumise

Pour les élections régionales, la France insoumise est alliée au NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) en Nouvelle-Aquitaine. Menée par Clémence Guetté, la liste espère bien se retrouver au second tour du scrutin, qui se tient les 20 et 27 juin. Elle ambitionne d'incarner une alternative à la gauche socialiste d'Alain Rousset, le président sortant de Nouvelle-Aquitaine, et prône "une bifurcation dans la manière dont la Région est menée", comme le souligne Loïc Prudhomme. Il était l'invité de France Bleu Pays Basque ce mardi matin.

"Alain Rousset nous invente à chaque fois une histoire d'innovation ou de campus de l'innovation. Mais entre chaque élection, il y a des entreprises qui ferment, et des salariés qui sont licenciés. Il faut un cap clair, une réorientation pour faire face aux défis d'aujourd'hui, que ce soit climatique ou social. Il faut anticiper, diversifier, et utiliser les atouts de nos départements; soutenir une industrie qui va vers de la résilience; qui s'ancre sur nos territoires, plutôt que de nous inventer à chaque fois une nouvelle idée qui finit par tomber à l'eau ou se casser la figure.

Regardez par exemple ce que fait le Portugal autour de l'industrie du vélo : ici, nous pourrions aussi avoir de l'industrie sur de l'hydroformage. Sauf qu'aujourd'hui nos fabricants de vélos français vont à Taiwan pour cela. Et que fait la Région pour amener ces technologies ici ? Rien."

Au Pays basque, il y a de nombreux atouts, et il faut absolument faire le grand pas vers l'écotourisme. Cela rejoint le projet de parc naturel régional qu'il faut évidemment soutenir

Contre la LGV

La liste s'oppose par ailleurs farouchement à la construction d'une ligne à grande vitesse. "Parce qu'elle ne sert à rien. La future LGV qui descendrait vers le Pays basque en passant par Dax, elle est 42 kilomètres plus longues, et donc elle ne fera gagner aucun temps. Et elle va coûter de l'argent public. Il faut avant tout rénover la ligne existante, et surtout, augmenter les fréquences."

(Ré)écoutez l'interview de Loïc Prud'homme, invité de France Bleu Pays basque :

Loïc Prud'homme, porte-parole de la liste LFI-NPA aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine Copier

Les autres candidats pour ces élections régionales :