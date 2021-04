Régionales : Jacques Colombier, un élu girondin tête de liste RN en Dordogne

Jacques Colombier est la tête de liste du Rassemblement National en Dordogne pour les élections régionales du 20 et du 27 juin prochain. Jacques Colombier est un élu girondin.

Le leader de la liste en Dordogne pour les élections régionales est Girondin. Il s'agit de Jacques Colombier, président du groupe Rassemblement National à la région, élu depuis 1986 et domicilié à Mérignac, près de Bordeaux. Selon nos informations, il y avait pourtant au moins un candidat périgourdin pour mener la liste en Périgord. L'actuel président du RN en Dordogne, Alain Rodriguez a déposé sa candidature à la commission d'investiture il y a plus d'un mois, mais il n'a pas été retenu.

Jacques Colombier et Edwige Diaz © Radio France - Charlotte Jousserand

Trois présidents en moins d'un an

On le sait en Dordogne, le mouvement de Marine Le Pen a été déchiré par des luttes intestines. Il y a eu des démissions, des intérims de courte durée. Après Frédéric Gojard, Karine Ménard a été présidente du parti d'extrême droite entre novembre 2020 et février 2021 avant de démissionner pour raisons personnelles. Alain Rodriguez a ensuite pris la suite.

Un candidat "légitime" pour la tête de liste

Selon la tête de liste du Rassemblement National pour les régionales, Edwige Diaz, Jacques Colombier est simplement "le bon candidat" : "Jacques Colombier n'est pas un choix par défaut" explique Edwige Diaz "il a la légitimité parce qu'il est conseiller régional depuis 1986". Juste derrière Jacques Colombier, Florence Joubert conseillère régionale sortante est numéro 2 de la liste. Selon Edwige Diaz, il s'agit "d'un binôme de qualité qui va faire campagne dans le département et qui va nous permettre d'attirer plus d'électeurs sur nos listes".

Je suis là en voisin mais surtout en tant que conseiller régional de cette région, Jacques Colombier

Restructurer la fédération

Jacques Colombier, âgé de 70 ans, est agent immobilier à la retraite. Il est élu à la région depuis 1986. Il en était président de groupe, place qu'il devrait laisser à Edwige Diaz selon les résultats des élections. Jacques Colombier estime qu'il est là pour "restructurer la fédération de la Dordogne". La tête de liste explique : "il y a un problème d'instabilité dans ce département, donc à la demande d'Edwige Diaz et de Marine Le Pen, on m'a demandé de venir réunir les équipes au nom de la légitimité et de l'expérience que je peux avoir".