Régionales : "Je m'en cogne", dit Xavier Bertrand à propos de la candidature de plusieurs ministres

A l'occasion d'un déplacement à Albert dans la Somme, Xavier Bertrand a réagi ce jeudi après-midi à la candidature possible de plusieurs ministres du gouvernement aux élections régionales dans les Hauts-de-France.

"Les annonces politiques des uns et des autres, je m'en cogne", a lancé au micro de France Bleu Picardie le président sortant divers droite de la région, candidat à sa réélection et candidat à l'élection présidentielle de 2022.

"Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper des gens. Ça fait plus de 5 ans que je suis sur le terrain et je ne changerai jamais ma façon de faire. Il y en a qui aiment bien les salons parisiens. Il y en a qui aiment bien les grands bureaux à Lille. Moi, je préfère le terrain, le terrain, le terrain et je ne changerai pas", a ajouté Xavier Bertrand.

Le ministre de la Justice et ancien avocat lillois Eric Dupont-Moretti est pressenti pour conduire la liste LREM dans les Hauts-de-France. Il devrait être accompagné de Barbara Pompili la ministre de la transition écologique originaire du Pas-de-Calais et élue dans la Somme, et d'Alain Griset, le ministre des petites et moyennes entreprises.

Selon les informations de France Bleu Nord, Gérald Darmanin, candidat aux élections départementales dans le canton de Tourcoing-2 va s'engager lui aussi auprès du duo Dupond-Moretti Pietraszewski. Le rôle du Ministre de l'Intérieur n'est pas encore défini mais il sera "sans doute sur la liste".