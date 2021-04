Régionales : l'Association des maires ruraux de France rejette les recommandations du Conseil scientifique

Le gouvernement a demandé vendredi 9 avril aux maires de se prononcer d'ici lundi midi sur les mesures sanitaires recommandées par le Conseil scientifique pour les élections régionales et départementales des 13 et 20 juin prochain. La réponse ne s'est pas faite attendre. Ce samedi, l'Association des maires ruraux de France (AMRF) a envoyé un courrier au Premier ministre Jean Castex. Dans cette lettre, consultée par l'Agence France presse, son président Michel Fournier, maire de Voivres (Vosges), rejette les recommandations formulées par le Conseil scientifique.

Des mesures difficiles à mettre en place

Dans un avis remis le 29 mars à Matignon, cette instance, chargée de guider le gouvernement dans ses prises de décisions quant à la crise sanitaire, préconisait "de solliciter des personnes vaccinées, c’est-à-dire des personnes plus âgées du fait des priorités de vaccination" pour tenir les bureaux de vote. Une demande jugée "inacceptable" par l'AMRF.

Le vote pourrait se dérouler "en extérieur" et la tenue du scrutin "obligera à un nettoyage strict" des écoles mobilisées, suggérait également le Conseil scientifique. "Imposer de telles dispositions aux élus locaux est difficilement compatible avec la pratique constatée dans les communes rurales, où il est parfois complexe de trouver des assesseurs en nombre sans mobiliser le personnel communal", écrit Michel Fournier. L'AMRF s'inquiète également de l'idée de faire tester 48 heures avant le scrutin les membres des bureaux de vote, soulignant que nombre d'actifs figurent parmi eux.

L'opposition dénonce la méthode employée par le gouvernement

Le gouvernement a confirmé la semaine dernière qu'il privilégiait "à ce stade" le maintien des élections en juin mais a demandé leur avis aux partis, groupes politiques et présidents des assemblées. Sur cette question, la position de l'AMRF est que le scrutin pourra se tenir aux dates prévues si les territoires concernés ne sont pas confinés.

De son côté, l'association des maires de France se dit aussi favorable au maintien du scrutin en juin. Mais elle déplore la méthode du gouvernement. Dans un communiqué, l'AMF déplore une consultation "précipitée" et indique que "cet avis ne saurait faire porter aux maires la responsabilité d'une décision qui relève entièrement de celle de l'Etat. C'est à lui d'offrir la protection sanitaire qui permet de tenir les bureaux de vote et aux citoyens de voter en toute sécurité."

"On est une fois de plus dans une manipulation du gouvernement pour reporter les élections", a assuré à l'AFP Christian Jacob, le président des Républicains. Il s'agit selon lui d'une "manœuvre pendant le week-end, en envoyant une lettre le vendredi soir de manière précipitée avec demande de répondre le lundi, pour essayer de trouver un prétexte pour reporter les élections." A gauche également, plusieurs responsables ont qualifié la lettre envoyée par le gouvernement de "manœuvre" et de "manipulation". "Les maires ne sont pas des pions que l'on consulte uniquement à des fins politiciennes", a ainsi réagi Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie. "La manoeuvre est grossière", a également jugé dans un tweet la sénatrice communiste Cécile Cukierman, pour qui "la démocratie locale et la santé des Français méritent mieux qu'un simulacre de consultation".

"A partir du moment où celles et ceux qui sont là pour organiser les élections dans nos territoires, c'est-à-dire les élus locaux, recommanderaient que cette élection puisse être décalée, alors je pense qu'il faudra suivre leur avis. Si on voit qu'une majorité d'élus considèrent que cette élection peut se tenir, qu'ils savent pouvoir l'organiser, qu'ils savent trouver des assesseurs, alors maintenons-les", a justifié sur franceinfo la députée LREM Aurore Bergé.