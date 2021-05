Régionales en PACA : l'écologiste niçois Jean-Marc Governatori quitte la liste écolo et fera cavalier seul

Lui aussi il part ! Une mode actuellement en politique lancée par Christian Estrosi et qui en ce début de semaine est reprise par l'écologiste niçois Jean-Marc Governatori. Le co-président de Cap-Ecologie a en effet décidé de quitter la liste du rassemblement écologiste aux régionales pour, précipitamment, monter sa liste à lui dite "écolo-centriste". Mais pourquoi quitter, à 6 jours du dépôt en préfecture des candidatures, un rassemblement historique des forces écologistes de PACA. "Aujourd'hui c'est une liste de gauche avec un peu d'écologistes. _Moi je voulais une liste écologiste teinté de gauche_. C'est plus du tout la même chose. Alors je pars !" Voilà comment Jean-Marc Governatori justifie son départ. Pour lui PS et PC ont phagocyter la liste et ne permette plus d'avoir une ligne claire pour les électeurs. "Le danger, martèle le niçois, c'est qu'aujourd'hui les seuls à être clair c'est le RN. On ne peut pas leur abandonner la région. Alors la seule autre liste qui sera claire, ce sera la mienne". Qu'on se le dise !