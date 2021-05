Régionales : l'entourage de Xavier Bertrand demande de vérifier la candidature d'Agnès Pannier-Runacher

Christophe Coulon, vice-président de la région et bras droit de Xavier Bertrand, interroge le préfet sur la situation d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie et candidate aux régionales dans le Pas-de-Calais sur la liste LREM. Elle serait inscrite sur les listes électorales à Paris.

Dans un courrier daté de ce lundi et transmis au préfet de région, Christophe Coulon, bras droit de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, demande de vérifier si Agnès-Pannier Runacher, ministre de l'Industrie, peut bien légalement être candidate dans le Pas-de-Calais sur la liste LREM aux élections régionales du 20 et 27 juin prochain.

Selon l'entourage de Xavier Bertrand, Agnès Pannier Runacher aurait été inscrite, "au moins jusqu'à l'année dernière", sur les listes électorales de Paris. Elle y était candidate aux élections municipales l'an dernier dans le 16ème arrondissement et ne serait donc pas domiciliée dans le Pas-de-Calais.

Contactée par l'AFP, l'entourage de la ministre a affirmé qu'elle répondait "aux conditions de recevabilité" et que comme les autres candidats, "elle a fourni les documents requis".

Selon le code électoral, peuvent être candidats aux régionales les citoyens "qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour".

La préfecture doit enregistrer de manière définitive les listes déposées vendredi midi au plus tard.

Au total 5 ministres sont candidats sur la liste LREM menée par Laurent Piétraszchewki. En plus de la tête de liste et d'Agnès Pannier-Runacher, on retrouve également le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, le ministre délégué chargé des PME Alain Griset et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

