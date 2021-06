Régionales : la tête de liste LFI Clémence Guetté en Dordogne contre les violences faites aux femmes

La tête de liste de la France Insoumise était en Dordogne ce vendredi 4 juin pour parler des violences faites aux femmes, Clémence Guetté a rencontré l'association l’Îlot femme à Périgueux et a rencontré et écouté des témoignages de femmes victimes de violences.

Si la Région n'a pas de compétences à proprement parler dans le domaine social et de moyens d'action pour lutter contre ces violences, la candidate LFI souhaite s'engager : _"Cela me tenait à cœur de consacrer au moins une journée à ces problématiques à ces violences faites aux femmes car il me semble que c'est un projet beaucoup porté au moins en matière de communication politique, monsieur Macron a déclaré que c'était une grande cause nationale mais quand on vient sur place, on se rend compte avec les associations que les moyens ne sont pas là en fac_e".

Clémence Guetté, tête de liste LFI aux régionales en Nouvelle-Aquitaine et Pascale Martin, tête de liste en Dordogne pour ces élections © Radio France - Charlotte Jousserand

Des actions pour "une meilleure parité professionnelle"

Clémence Guetté estime que la Région peut se faire le relais des demandes des associations sur le terrain pour "faire pression sur l'Etat". La candidate a ensuite rencontré des femmes chefs d'entreprises pour discuter des inégalités économiques. Sur ce sujet la candidate estime que la Région "peut subventionner des actions en faveur d'une meilleure parité professionnelle" car la précarité des femmes est notamment économique avec "des emplois très précaires ou bien des carrières fragmentées en lien avec la maternité et des impératifs d'emplois du temps que n'ont pas les hommes".