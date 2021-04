Régionales : le gouvernement demande l'avis des maires sur les mesures sanitaires

Le gouvernement a demandé vendredi aux maires de se prononcer sur les mesures sanitaires pour les élections régionales et départementales de juin. Ce message, consulté par l'AFP, devait être envoyé vendredi soir par les préfets aux maires, qui doivent donner leur réponse d'ici lundi midi.

Les maires sont invités à "indiquer par oui ou par non si les conditions préconisées par le comité scientifique (leur) semblent réunies pour tenir les deux scrutins".

Les maires invités à se prononcer sur les mesures sanitaires

Consulté, le Conseil scientifique, censé guider le gouvernement dans ses prises de décision quant au coronavirus, n'a pas souhaité se prononcer sur un report ou non des élections. Ses membres ont précisé qu'il "n’appartient pas au Conseil scientifique de se prononcer sur ces choix, qui sont de nature politique". Ils laissent donc le soin aux autorités politiques de trancher. Cependant, le Conseil scientifique a tout de même formulé des recommandations, parmi lesquelles la vaccination des candidats, l'encouragement au vote par procuration ou encore l'interdiction de "toutes les manifestations collectives suivant l’annonce du résultat."

A la suite de ces recommandations, le gouvernement a confirmé la semaine dernière qu'il privilégiait "à ce stade" le maintien de ces scrutins les 13 et 20 juin, dates sur lesquelles il a demandé leur avis aux partis, groupes politiques et présidents des assemblées. Des débats devraient se tenir mardi et mercredi sur la question, respectivement devant l'Assemblée et le Sénat.

Le président (LREM) de l'Assemblée nationale Richard Ferrand s'est prononcé en faveur d'un report à octobre, une position inverse à celle de son parti. Le président Les Républicains du Sénat Gérard Larcher a, lui, demandé leur maintien en juin.