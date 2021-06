Régionales : "Les écologistes et la gauche sont de retour au conseil régional", se réjouit Karima Delli

"Les écologistes et la gauche sont de retour au sein du conseil régional", s'est réjouie dimanche soir Karima Delli, tête de liste EELV-PS-LFI, arrivée en troisième position au premier tour des élections régionales.

Karima Delli estime que le parachutage de ministres et la double candidature à l'Elysée à la région de Xavier Bertrand ont parasité cette campagne, que cela a fait "perdre la boussole à nombre de nos concitoyens". "

"A force de parler de tout sauf de notre région, les électeurs ont déserté les urnes quand les politiques ne s'intéressent plus à la vie des gens. Les gens ne s'intéressent plus à la vie politique", a-t-elle ajouté.

La candidate appelle à la mobilisation des électeurs et des électrices au second tour, à "celles et ceux qui pensent que la transition écologique est une nécessité pour sauver le climat et mettre en place l'emploi. J'en appelle à la génération climat. J'en appelle à celles et ceux qui refusent cette progression des inégalités sociales dans notre territoire. Cette élection, c'est la vôtre".

Karima Delli, tête de liste de l'Union de la gauche arrive donc en troisième position de ce premier tour des élections régionales, derrière Xavier Bertrand, le président sortant divers droite de la région Hauts-de-France et Sébastien Chenu, tête de liste du Rassemblement national.