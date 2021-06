Régionales : "les écologistes vous réservent de belles surprises au soir du premier tour" dit Fabienne Grébert

Fabienne Grébert, tête de liste écologiste en Auvergne-Rhône Alpes, soutenue par Europe Ecologie Les Verts, était l'invitée ce lundi de la matinale de France Bleu. Elle est également conseillère régionale depuis 2015 et conseillère municipale à Annecy (Haute-Savoie), où elle vit et travaille comme maîtresse de conférence associée à l'Université Savoie-Mont-Blanc dans le domaine de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises.

A six jours du premier tour, Fabienne Grébert dénonce "un débat politique complètement confisqué par le président de région (M.Wauquiez ndlr), autour d'enjeux de sécurité", et le fait que, selon elle, "toute la politique est dictée par les sondages". "Et c'est là une responsabilité majeure dont nous serons comptables au soir du premier tour, je pense que les écologistes vous réservent de belles surprises, et nous saurons avec une alliance des écologistes et des forces de gauche gagner cette région au second tour".

Un programme axé sur la transition écologique

Fabienne Grébert promet de créer 100.000 verts si elle est élue. "Si nous nous attaquons à la fois à la question de l'alimentation, des transports, de la rénovation et de la transition écologique des entreprises, nous avons les moyens en région Auvergne Rhône Alpes de prendre en main 80% des émissions de gaz à effet de serre, vous le voyez avec ces épisodes de canicule, c'est important et vital de s'attaquer à ces sujets", a-t-elle expliqué.

Quel avenir pour les stations de montagne ?

Fabienne Grébert a confirmé qu'elle ne financerait plus l'enneigement de culture, "mais on financera la transition écologique des territoires de montagne et je sais qu'ils en ont besoin". Elle entend développer le "tourisme diffus", à travers les circuits courts ou le pastoralisme, "ces offres accessibles à un plus grand nombre de personnes, qui coûtent moins cher (...) pour faire découvrir des espaces naturels, des patrimoines culturels". "Aujourd'hui nous n'exploitons que 2% du territoire de montagne, alors que la région Auvergne Rhôpne Alpes c'est 60% de territoires de montagne". Elle entend aider les stations de moyenne montagne à diversifier leurs activités, "pour qu'elles puissent vivre toute l'année". "Aujourd'hui, il y a moins de 10% des Français qui skient (...) mais le ski va continuer à exister", a-t-elle rappelé.

Sortir du nucléaire

Fini le nucléaire avec Fabienne Grébert ? "Moi je n'ai pas la compétence pour fermer des centrales (sic), notre objectif c'est d'accompagner la création d'emplois, la transformation des emplois au service des énergies renouvelables, de la rénovation énergétique et de la relocalisation de l'économie". "Il faut savoir qu'un EPR, c'est 10 fois moins d'emplois qu'une centrale nucléaire actuelle", a-t-elle expliqué. "Aujourd'hui il y a beaucoup plus d'emplois à créer autour de la rénovation énergétique qu'à travers le nucléaire, ça a été démontré par le scénario mégawatts, une association qui compte des centaines d'experts scientifiques, ayant travaillé sur des scénarios pour être à 100% énergies renouvelables en 2050, et ça marche, mais il faut réduire nos besoins en énergie".

Le développement des TER

Sur la question des TER, Fabienne Grébert promet de "rouvrir 500 kilomètres de ligne et de réaménager plus de 400 kms de ligne pour permettre un développement du service". "Plus nous allons avoir de trains qui vont arriver à l'heure, avec une forte amplitude horaire, tôt le matin, tard le soir, avec une fréquence adaptée aux besoins des habitants, et des tarifs accessibles, plus on aura de gens qui remonteront dans les trains, plus on aura de recettes de fonctionnement, et plus on pourra investir". Fabienne Grébert a chiffré son plan d'investissements pour les TER à 1,5 milliards d'euros.

Pour ou contre le Lyon-Turin ?

Faut-il arrêter la construction de la future ligne de fret Lyon-Turin promise à l'horizon 2030 ? "Il faut faire du fret ferroviaire maintenant, tout de suite dans la région" a-t-elle répondu. "Moi je n'ai pas le coeur de dire aux habitants de la Vallée de l'Arve -vous allez attendre 2035 ou 2040 que le Lyon-Turin soit en service, avant de résoudre vos problèmes de qualité de l'air-, c'est maintenant et c'est urgent". Elle cite la ligne entre Dijon et Modane où "un milliard d'euro" a déjà ete investi. "Dans les années 2.000, 80 trains de fret passaient sur cette ligne, aujourd'hui il n'y en a plus que 20. Donc commençons déjà à en remettre 80, ici, maintenant, et puis après on verra si on a besoin du Lyon-Turin".

Un revenu d'autonomie pour les jeunes

Fabienne Grébert propose également un revenu d'autonomie pour les jeunes : "400 euros pour tous ceux qui en ont besoin, qui passent au-delà de la bourse d'étudiant ou qui n'ont pas droit aux indemnités chômage". Ce revenu mensuel serait financé avec les collectivités territoriales "qui voudront bien s'associer" à ce projet, visant à garantir les dépenses essentielles : logement, transports, alimentation. "On est un des seuls pays à ne pas avoir de minimas sociaux pour les 18-25 ans, c'est quand même un scandale". Elle promet aussi un fonds d'un 1,5 millions d'euros "pour les impayés des loyers et pour ceux qui ont perdu leur job à travers la crise sanitaire".