Election en région Centre :"montrer qu'un rassemblement est possible autour de ma candidature", Marc Fesneau

La campagne électorale se déconfine. Marc Fesneau et Edouard Philippe, ensemble dans les rues de Tours. C'est l'image politique du jour, à suivre en fin de matinée et à la mi-journée quartier des Halles et place Plumereau.

L'ancien premier ministre vient soutenir le ministre chargé des relations avec le Parlement, tête de liste pour la majorité présidentielle aux régionales pour le Centre-Val de Loire. Marc Fesneau qui est aussi vice-président du Modem était l'invité ce vendredi matin de France Bleu Touraine.

Lorsqu'on lui a demandé si cette venue d'Edouard Philippe était le symbole de sa volonté de rassembler à droite, voici ce que nous répond le Loir-et-Chérien : " mais ce n'est pas forcément le sujet principal. Le sujet principal est de produire un rassemblement. J'ai sur ma liste des gens qui viennent de l'horizon de la droite qui s'assument comme tel, et des gens qui viennent de l'horizon de la gauche qui s'assument comme tel.

Edouard Philippe vient de l'horizon de la droite et c'est très bien ainsi mais je pense que les électeurs ont surtout besoin qu'on leur montre qu'un rassemblement est possible autour de ma candidature. Pour faire face aux montées populistes ( le RN fait la course en tête dans les sondages en région Centre avec 28% des intentions de vote contre 21% pour la liste de Marc Fesneau ), et pour obtenir l'alternance. Il faut aussi proposer des choses concrètes pour changer la vie des habitants de la région Centre-Val de Loire".

Un fonds souverain régional de 300 millions d'euros sur l'ensemble du mandat

"Un fonds pour mobiliser l'épargne locale et de la région. Ce qu'ont déjà fait d'autres régions mais que n'a pas fait la nôtre. Ce qui permettra de prendre des participations dans les entreprises, ou de faire des prêts. Tout ça pour gérer la transition écologique, énergétique, numérique. On a besoin d'accompagner toutes les innovations dans nos entreprises pour qu'elles soient source d'emplois et non pas d'inquiétudes. Notamment dans l'automobile et l'aéronautique".

Si on continue à faire des projets contre les gens, on va à la catastrophe parce que les gens se braqueront contre la transition écologique," Marc Fesneau

"Je pense que l'éolien fait partie du bouquet énergétique mais on ne développera pas des projets éoliens contre les gens. C'est un travail de pédagogie de dialogue là où c'est possible de le faire. Et là où c'est moins possible, de faire en sorte de trouver d'autres énergies renouvelables".

Pendant un mois, la région vous paiera une partie de l'addition au restaurant

Ce midi, Edouard Philippe et Marc Fesneau prévoient de déjeuner en terrasse place Plumereau. " Pour soutenir une profession heureuse de rouvrir mais encore fragile sur le plan économique et en raison d'un manque de personnel. Et je promets à tous les habitants de la région Centre, que sur la période d'un mois, s'ils viennent manger à deux, la région prendrait en charge la moitié de la facture du deuxième convive."