Régionales : les maires majoritairement favorables au maintien des élections en juin

Sur consigne du gouvernement, les préfets ont envoyé un courrier vendredi pour demander aux maires de se prononcer sur l'organisation des élections régionales et départementales les 13 et 21 juin. Plus de la moitié de ceux qui ont répondu se prononce pour un maintien aux dates prévues.