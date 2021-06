Régionales : Marie-Ange Magne (LREM-Modem) "pas opposée à une autoroute concédée" entre Limoges et Poitiers

A cinq jours du premier tour des élections régionales, la Députée et tête de liste LREM-Modem aux Régionales en Haute-Vienne, Marie-Ange Magne, était l'invitée de France Bleu Limousin, ce mardi matin. Il s'agit de la liste menée par Geneviève Darrieussecq au niveau régional. Marie-Ange Magne a notamment jugé la troisième place attribuée à sa liste dans les sondages (entre 17% et 19% selon Ifop et Ipsos) "encourageante" car "_on est challenger sur cette élection_, c'est aussi la première fois qu'on fait une alliance aussi large" a-t-elle dit. En effet, il s'agit d'une liste LREM, Modem, Agir, UDI et Territoire de Progrès. N'y a-t-il pas un risque de manque de lisibilité ? "C'est ce qu'on représente, le centrisme du centre-gauche au centre-droit, donc c'est le moment de faire valoir notre identité" a défendu Marie-Agne Magne.

On craint une abstention record, on voit que la population a d'autres préoccupations en ce moment

La Députée de la troisième circonscription de Haute-Vienne s'est par ailleurs dite "inquiète" par la position du Rassemblement National (en tête ou second selon les sondages), et aussi par la participation annoncée comme faible. "On craint une abstention record, on voit que la population a d'autres préoccupations en ce moment, il y a une crise sanitaire et une crise économique, donc la tête est un peu ailleurs", avec aussi "des élections complexes" (double scrutin Régionales et Départementales), "donc le contexte n'incite pas à s'intéresser à ces élections et pourtant c'est une élection qui fait le quotidien de nos concitoyens" a estimé la Députée de Haute-Vienne.

Interrogée sur la tonalité de la campagne électorale, et sur une éventuelle violence ou défiance envers les personnalités politiques, la candidate LREM assure ne pas avoir subi d'invectives lors de ses déplacements, malgré des "discussions musclées" parfois. "En revanche, on entend dans notre dos des commentaires assez violents envers les politiques en général et notre rôle à l'occasion de ces élections est de redonner confiance et d'intéresser à la politique" a plaidé Marie-Ange Magne.

Une autoroute entre Limoges et Poitiers ? Pourquoi pas, si...

Concernant enfin les thèmes de campagne, et notamment le désenclavement, Marie-Ange Magne s'est dite "pour la meilleure solution" concernant une éventuelle autoroute concédée entre Limoges et Poitiers. "On a des études qui sont en cours" a-t-elle souligné, "si c'est une autoroute faite rapidement et _si tous les pouvoirs publics compétents sont prêts à donner tout ce qu'il faut_, je ne m'opposerai pas à une autoroute concédée", ajoutant qu'il aurait été "opportun de la part du Président de région d'être chef de file d'une grande concertation, ce qui n'a pas eu lieu, avec les élus locaux, les maires de Vienne et Haute-Vienne, pour avoir une position commune. C'est cela qui nous manque, là où dans d'autres régions on est capable de se mettre d'accord quand on a des gros dossiers comme ça à porter" a-t-elle conclu.