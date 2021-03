Régionales : Martine Vassal appelle à un report des élections

Ira-t-on voter, en Paca, les 13 et 20 juin prochains, pour les élections régionales ? Ces élections, il faut les reporter. C'est, en résumé, ce que demande Martine Vassal.

Interview de Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône.

Sur Franceinfo, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône est montée au créneau pour faire valoir ses arguments. Pour elle, la situation sanitaire ne permet pas la tenue d'une élection dans de bonnes conditions. "L'épidémie de coronavirus est en train de flamber", dit l'élue.

Aujourd'hui, on n'est pas sur qui va faire quoi dans les prochaines années au niveau électoral. Là, on est sur : Comment est-ce qu'on sauve des vies ? Comment est-ce qu'on sort de cette guerre - Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône.