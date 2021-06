Régionales : meeting LR en Haute-Vienne,"il faut mobiliser nos militants" explique Guillaume Guérin

Le parti LR donne un coup d’accélérateur à sa campagne pour les régionales avec une réunion publique ce vendredi soir à Panazol. Pour Guillaume Guérin, chef de file de la liste de droite et du centre en Haute-Vienne la plus grande crainte c'est le taux de participation d'où cet appel au militants.

C'est à l’extérieur, à Panazol dans l'agglomération de Limoges que quelques centaines de militants sont conviés à une grande réunion publique pour soutenir la liste de droite et du centre pour les régionales conduite par Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux. Les chefs de file du parti LR seront aussi présents à commencer par son patron Chrtistian Jacob et le président de l'association des maires de France François Baroin. Pour Guillaume Guérin, conseiller sortant et chef de file de la liste LR en Haute-Vienne il est important de mobiliser les adhérents. C'est ce qu'il nous disait ce vendredi matin sur France Bleu Limousin.

"Je suis très inquiet du taux de participation annoncé pas les instituts de sondage... Il y a un désintérêt pour ces élections dans l'opinion publique" explique aussi Guillaume Guérin.

"Nous avons besoin de la force de frappe de la Région" Guillaume Guérin conseiller régional sortant

Président de Limoges Métropole et candidat pour un deuxième mandat à la Région Nouvelle Aquitaine où il est président de l'opposition face au socialiste Alain Rousset , Guillaume Guérin estime que c'est tout à fait complémentaire. "C'est important d'être à la région quand vous êtes président d'un exécutif aussi important que Limoges Métropole .

"Il faut que les haut-viennois se rendent compte qu"ils ont besoin d'envoyer à bordeaux des élus qui se feront écouter et respecter" explique encore Guillaume Guérin faisant référence aux grands dossiers comme l'aménagement du territoire.