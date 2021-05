Régionales : Najat Vallaud-Belkacem dévoile ses têtes de liste en Auvergne

Najat Vallaud-Belkacem a dévoilé ce mardi ses têtes de liste pour les élections régionales. L'ancienne ministre de l'Education nationale mènera elle sa liste L'Alternative dans la métropole de Lyon.

Candidate du Parti socialiste et rejointe par les mouvements de La Gauche démocratique et sociale et la Manufacture de la Cité, Najat-Vallaud Belkacem est à la peine dans un sondage publié ce mardi matin par Radio France, avec 11% des intentions de vote, derrière les Verts.

Un binôme paritaire dans chaque département

Un binôme composé d'un homme et d'une femme a été annoncé pour chaque département de la région.

Voici les têtes de listes choisies en Auvergne :