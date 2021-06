Régionales : "On ne fait pas d'écologie pour faire de l'écologie" Laurence Deschamps, candidate LREM

Laurence Deschamps mène la liste de François de Rugy aux Régionales en Mayenne. Elle était l'invitée de la matinale ce mercredi 9 juin sur France Bleu Mayenne.

-La gifle portée à Emmanuel Macron dans la Drôme , c'est une gifle portée à la démocratie?"

"Totalement, on ne peut être que choqué par cette attitude. Les maires sont régulièrement agressés, moi j'ai heureusement échappé à cela quand j'étais maire de Chatelain (entre 2014 et 2020)"

-Qu'est-ce-que ça veut dire sur la société et sur les rapports des Français avec la politique?

"C'est peut-être un raz-le-bol, mais même si on est dans un pays où la démocratie fait loi, il y a des gestes qu'on ne peut pas avoir, seule la parole, l'écoute, doivent être présentes, on ne doit pas en venir aux actes."

-Vous avez hésité à vous relancer dans la politique?

"Oui j'avais décidé de faire une pause, de me mettre en retrait, même si je savais qu'un jour je reviendrais. C'est arrivé plus vite que prévu, mais j'avais à nouveau envie de représenter mon territoire et les Mayennais à la région."

-Pourquoi partir avec François de Rugy?

"Parce que déjà en 2007, les valeurs d'Emmanuel Macron m'avaient donné envie de me mettre en marche, cette envie de rassembler, ça me parlait. A nouveau là, le programme que défend François de Rugy correspond aux valeurs que j'ai envie de défendre."

-Il est soutenu par la majorité présidentielle mais vous, vous vous présentez sans étiquette?

"Et je le revendique. J'ai été élue maire de Chatelain sans étiquette, et à nouveau je suis sans étiquette. Je pense que les Français aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est qu'on les écoute, qu'on les accompagne, qu'on soit à leur coté et je pense que je peux faire le job."

-François de Rugy a été un Ministre de l'Ecologie éphémère, il a démissionné à cause de dîners luxueux payés par le contribuable, ça ne vous a pas fait hésiter à le rejoindre?

"J'ai réfléchi, j'y ai pensé, maintenant ce n'est pas le seul à faire des erreurs, pour moi j'ai tourné la page."

-Mais est-ce que ça donne une bonne image de la politique?

"Certainement pas. Effectivement, c'est pour ça que je dis souvent que je n'ai pas d'étiquette, que je ne fais pas de politique, automatiquement j'en fais, mais je veux rester droite, et et donc les petites guéguerres politiciennes, je ne rentre pas là-dedans."

-Votre programme est aujourd'hui basé sur deux piliers : l'économie et l'écologie, qu'est-ce qui vous distingue des Verts?

"On ne fait pas de l'écologie pour faire de l'écologie, notre première priorité c''est l'économie, et l'économie elle ne s'oppose pas à l'écologie. Il y a des idées innovantes et ça existe en Mayenne. Je pense par exemple à MCT qui a développé un système pour récupérer l'énergie des systèmes informatique. Et donc toutes ces idées innovantes, on doit les soutenir, on doit les accompagner ça permettra aussi de travailler sur l'environnement et c'est important, on doit être en soutien auprès de star-up innovantes"