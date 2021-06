Régionales : "Nous sommes la seule liste à plein temps pour les Hauts-de-France", affirme Karima Delli

Karima Delli, la candidate de l'union de la gauche était l'invitée de l'émission politique "débat et des Hauts-de-France" ce mardi soir sur France Bleu, en partenariat avec France 3 et la Voix du Nord.

Karima Delli en a marre que l'on confonde élections régionales et présidentielle. La candidate de l'union de la gauche et des écologistes était l'invité de l'émission "Débat et des Hauts-de-france" mardi soir sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie, en partenariat avec France 3 Hauts-de-France et la Voix du Nord.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre les ambitions présidentielles de Xavier Bertrand et l'ombre de Marine Le Pen qui rêve aussi d'Elysée et qui plane sur la candidature de Sébastien Chenu pour le rassemblement National, la candidate écologiste regrette la tournure qu'a prise cette campagne.

"On s'est fait volé cette élection. Il faut le dire sur toutes les antennes. C'est qu'on a nationalisé ces élections. Entre Xavier Bertrand, dont le seul objectif est d'aller à l'Elysée, à la présidentielle entre cinq ministres qui viennent ici pour faire des jeux politiciens, entre Sébastien Chenu qui s'en fout de la région. Lui, son but, c'est d'avoir son petit poste à l'Elysée si Marine Le Pen est élue. Alors je le dis de manière assez claire, c'est que nous sommes la seule liste qui sera notamment la liste pour les Hauts de France. Rien que les Hauts-de-France à plein temps", a lancé Karima Delli

"Le nucléaire, on n'en sortira pas du jour au lendemain"

Interrogée sur le nucléaire, la candidate de l'union de la gauche a affirmé qu'il faudrait du temps pour sortir du nucléaire. "Nous sommes des responsables. Le nucléaire, on ne peut pas en sortir du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Le nucléaire, il nous faudra 15 ans, voire 20 ans pour en sortir", a précisé Karima Delli.

"Quand je regarde tous les farfelus et ce que j'ai appelé les dinosaures, alias monsieur Chenu, comme Xavier Bertrand, puisqu'ils ont quand même le même programme. Tous les deux sont pour le nucléaire, sont contre les éoliennes, c'est le même programme. On doit dire la vérité. Nos centrales vieillissent. La durée de vie d'une centrale, c'est de 40 ans. Donc il faut qu'on soit responsables. Il y aura une part du solaire, de la biomasse, de l'éolien qu'il va falloir maintenir. Vous me parlez tout à l'heure du nucléaire avec 2000 emplois directs. L'éolien dans notre région, c'est 2 000 emplois directs", a-t-elle ajouté.

"Le canal Seine-Nord se fera"

Karima Delli ne dit pas non au canal Seine-Nord. La candidate de la gauche et des écologistes avait jugé ce projet absurde il y a sept ans. Mais elle a évolué sur ce dossier. "Il y a sept ans, je disais ça parce qu'il n'y avait pas d'enquête, notamment environnementale et de respect de la biodiversité. Entre temps, il y en a eu une", justifie-t-elle.

"Le canal Seine Nord se fera ", précise Karima Delli, "mais un canal sans plateforme, ça ne marche pas. Quatre plateformes sont nécessaires pour que ça marche. Qui va payer les 420 millions d'euros nécessaires ? Qui va financer ? C'est là que le plan de relance sera important. Il faut aller chercher des moyens financiers européens. On devra avoir une discussion avec les collectivités, les agglomérations mais il ne faut aussi aller chercher une part de financement européen".

Maintien de la subvention à la course cycliste Paris-Roubaix

Karima Delli n'a pas l'intention de remettre en cause la subvention accordée par la région Hauts-de-France aux organisateurs de la course cycliste Paris-Roubaix. Le maire écologiste de Grenoble avait dénoncé il y a quelques mois un Tour de France cycliste polluant et machiste, la candidate de l'union de la gauche, n'est pas dans cet état d'esprit.

"Je les mettrai autour de la table pour faire plus d'écologie ensemble et je leur dirai de faire la promotion de ce que l 'on n'a pas sur notre territoire. J'adorerais que nous soyons leaders européens notamment de la conception de vélos. On est le pays du Paris-Roubaix et on n'a pas d'industrie du vélo", a expliqué Karima Delli.

Karima Delli a donc fait des propositions pour la région : gratuité des transports pour les moins de 26 ans, un vélo pour tous les lycéens et création de 100 000 emplois verts dans la rénovation thermique, l'agriculture biologique, l'écotourisme ou encore l'éolien.