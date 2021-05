Régionales PACA : Cap écologie quitte la liste EELV après son alliance avec la gauche

Après l'implosion au sein des Républicains, Cap Ecologie et son coprésident niçois Jean-Marc Governatori, annoncent ce samedi qu'ils partiront seuls pour les régionales en PACA, quittant la liste emmenée par EELV au lendemain d'une union avec le PS et le PCF.

Après le psychodrame politique autour des listes LR et LREM, les listes écologistes et de gauche ont du mal à se mettre d'accord et partiront morcelées à cette élection.

Nous avons le devoir de proposer un projet écologiste républicain, réaliste, solidaire

"La composition des listes au sein du pôle écologiste emmené par EELV a donné une place trop grande aux forces de gauche. C'est devenu une liste de gauche avec quelques forces écologistes", justifie M. Governatori auprès de l'AFP. Les dissensions EELV/gauche, l'imbroglio LR/LREM, la maltraitance de l'électorat centriste, le risque majeur que représente le Rassemblement National dans la région : nous avons le devoir de proposer un projet écologiste républicain, réaliste, solidaire" continue M. Governatori dans un communiqué.

L'alliance Europe EELC/ PS/PC a mis le feu au poudre

Vendredi, Jean-Laurent Félizia, un inconnu du grand public a été désigné tête de liste d'Europe Ecologie les Verts en Paca et du pôle écologiste, annonçait son union avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français et le mouvement de Benoît Hamon, Génération's.

Cette alliance s'est faite sans la France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon et des autres formations politiques et citoyennes signataires d'un appel concurrent à l'union de toutes les gauches baptisé "Il est temps". Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué d'ironiser samedi sur Twitter: "de la supercherie au vaudeville. En PACA après avoir obtenu la tête de liste régionale et l'exclusion de LFI de tout accord, #EELV se scinde et crée une nouvelle liste régionale. Face au duel LR/FN le sectarisme, le ridicule et l'irresponsabilité en vert et contre toute raison".

