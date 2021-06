La première adjointe de Marseille Michèle Rubirola estime au lendemain du premier tour des élections régionales que "faire barrage au RN n’est pas une option, mais un devoir". Elle appelle le candidat de la gauche Jean-Laurent Félizia à prendre "ses responsabilités" et à se "retirer".

Régionales en PACA : Rubirola appelle Felizia à prendre ses responsabilités et à se retirer

Après Benoît Payan, Michèle Rubirola, la première adjointe de Marseille, demande à son tour au candidat de la gauche Jean-Laurent Félizia de se retirer avant le deuxième tour des élections régionales. Elle appelle Jean-Laurent Félizia et sa liste d’union de la gauche à prendre ses "responsabilités" et à "se retirer" pour éviter que le Rassemblement national arrive en tête dans la région PACA. Un appel alors que Jean-Laurent Félizia, arrivé en troisième position dimanche soir (16,9%), annonce qu'il se maintient au deuxième tour. Il refuse de se retirer pour "faire barrage au Rassemblement national" et empêcher une victoire de Thierry Mariani, arrivé en tête avec 34,6% des suffrages.

La liste d'union de la gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) qui veut se maintenir au alors que Julien Bayou (EELV) et candidat en Ile-de-France a menacé Jean-Laurent Felizia d'exclusion du parti en cas de maintien de sa liste.

