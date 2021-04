IGV et Mariage pour tous : quand la page Wikipedia d'Isabelle Le Callennec subit quelques modifications

Si elle n'est pas officiellement lancée, la campagne pour les régionales a démarré pour les candidats déclarés. Cette année, une grande partie du travail de terrain sera remplacé par des actions sur Internet et les réseaux sociaux. Les outils numériques vont plus que jamais trouver leur place dans cette élection.

Selon le site Numérama, spécialisé dans l'actualité numérique, à quelques mois du scrutin, les articles de l'encyclopédie Wikipédia consacrés aux candidats subissent de nombreuses modifications. "Une tête de liste sur trois est impactée par des caviardages, des vandalismes ou des éloges biaisées," selon les journalistes de Numérama.

Deux phrases effacées au profit de nouveaux paragraphes

La Bretagne n'échappe pas à ce phénomène. Dans la région, la candidate de la droite Isabelle Le Callennec a vu sa page Wikipedia modifiée à plusieurs reprises depuis quelques semaines comme en témoigne son historique. Au mois de février, le conseiller régional Stéphane de Sallier Dupin, ancien attaché parlementaire du député LR Marc Le Fur, a fait disparaître tout un paragraphe évoquant les engagements de la maire de Vitré contre le mariage pour tous. Il a aussi cherché à effacer une autre phrase sur son opposition au remboursement de l'IVG.

Quelques jours plus tard, un(e) certain(e) ClairPrecisConcis a rétabli ce paragraphe ajoutant un commentaire : "C'est bizarre, ce paragraphe sur le mariage pour tous qui disparaît comme par magie." Nous avons joint Isabelle Le Callennec qui s'explique sur ces modifications, dont elle n'est pas l'auteure. "On ne se lève pas tous les matins en commençant par aller regarder ce que des anonymes rajoutent sur votre fiche Wikipédia !," commente-t-elle.

Les informations sur le mariage pour tous et l'IVG ont été supprimées avant d'être réécrites. - Wikipedia

"C’est en lisant des articles sur moi lorsque ma candidature aux régionales a été annoncée qu'un membre de mon équipe de campagne a noté que mention était faite de positions prétendues sur le mariage pour tous et l’IGV, totalement sorties de leur contexte. Sur ces deux sujets, je me suis expliquée des dizaines de fois. Je le ferai encore et encore si cela est nécessaire pour rétablir la vérité," poursuit la candidate aux régionales.

La page Wikipedia protégée des vandalismes

"Un membre de mon équipe de campagne a voulu faire évoluer ma fiche Wikipédia et rappeler, pour exemple, mon engagement sur l’accueil des prématurés. Là où le médiateur de Wikipédia n’a rien trouvé à redire à des ajouts anonymes et sous pseudo, sans d'ailleurs me prévenir de cet ajout, il a par contre jugé bon de retirer ce qui est pourtant la vérité et a été rédigé, à visage découvert, l’information sur le travail que j’ai conduit à l’Assemblée nationale sur les nouveaux nés vulnérables," conclut Isabelle Le Callennec dont la page a depuis été protégée des actes de vandalisme par un administrateur du site.

D'après nos recherches, aucune autre page dédiée aux têtes de liste de la région n'a subi de telles modifications. Seuls Loïg Chesnais-Girard et Daniel Cueff ont d'ailleurs une section qui leur est consacrée dans l'encyclopédie numérique.