Régionales Nouvelle-Aquitaine : "pour limiter les extrêmes, il faut voter" dit Geneviève Darrieussecq (LREM)

Elle est à la traîne dans les sondages pour les élections régionales mais Geneviève Darrieussecq (LREM-MoDem) croît encore en ses chances de rafler la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ce qui semble être une opération sauvetage, elle a reçu la visite et le soutien de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dans le Médoc ce lundi et elle verra également Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce mercredi à Gradignan. "Ce n'est pas l'opération de la dernière chance", répond-elle avant d'ajouter : "Ça me fait chaud au cœur qu'ils viennent me soutenir. Ce sont des appuis précieux parce que je pense que, tant le ministre de l'Intérieur que le porte parole du gouvernement, ce sont des personnalités importantes connues et appréciées."

Pour rappel, Geneviève Darrieussecq est créditée de 17% dans notre sondage Ipsos/SopraSteria contre 27% pour Edwige Diaz, candidate pour le Rassemblement National, soit 10 points de plus pour le parti de Marine Le Pen. Entre les deux candidates, il y a le président sortant Alain Rousset (PS) à 25%. Pour la candidate de la majorité présidentielle, il faut "limiter les votes extrêmes". Elle poursuit : "Le premier acte pour limiter les votes extrêmes et leur montée, c'est d'aller voter parce que l'abstention leur sert en définitive. Donc, moi, j'appelle les citoyens à aller voter massivement le 20 juin et le 27 juin."

Du "cousu main" pour la région Nouvelle-Aquitaine

Geneviève Darrieussecq assure pouvoir faire du "cousu main" dans cette région qui est la plus grande de France. Selon l'actuelle ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, il faut des politiques très locales et localisées. "Je parle de constructions politiques avec les élus locaux. Quand je parle d'une navette fluviale, par exemple, entre le Médoc et Bordeaux ou entre Blaye et Bordeaux. Mais quand je parle dans la Creuse de l'installation d'un cabinet de télé de télémédecine assistée parce qu'il manque de médecins, c'est un autre sujet. Chaque territoire a ses spécificités", assure-t-elle.